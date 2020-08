CAMPAÑA Locales

Fecha: Jueves, 6 Agosto, 2020 - 00:00

“Luján Ayudas solidarias” se encuentra recolectando posibles regalos para entregar por el Día de la Niñez. Así también, solicita todo tipo de donaciones para asistir a 137 familias.



Mediante la campaña solidaria, el merendero busca recaudar no sólo juguetes y peluches en buen estado sino también galletitas o snacks dulces y salados, gaseosas, jugos y golosinas para 48 niños y niñas.

“Queremos tratar de hacerles olvidar un poquito la problemática que estamos sufriendo. Por eso vamos a estar vestidos de payaso repartiendo algo lindo. Estaremos en el mismo lugar donde vienen a retirar las viandas, que siempre están con barbijos, respetando la distancia y obviamente sin chicos”, expresó su referente y fundadora Verónica Carro.

El espacio trabaja hace 8 años en el barrio y es conocido por sus múltiples iniciativas además de ofrecer la merienda tales como ayuda escolar, peluquería gratis, baile, básquet, entre otras. Desde el inicio de la pandemia sus actividades sociales y culturales se encuentran paralizadas.

Sin embargo, sus integrantes realizan entrega de viandas, ollas populares y brindan la copa de leche. Asimismo, continúan brindando su acompañamiento a madres y padres de menores que están solos, a adultos mayores y también adolescentes con problemas de adicción. Además trabajan con promotoras del Movimiento Evita que orientan y asisten a mujeres que sufren violencia de género.

“Estamos necesitando especialmente, todo lo que se requiere para ir abasteciendo las ollas. Muchas veces los vecinos y nosotros mismos sacamos de nuestro bolsillo para completar todo. Los que más nos urge es la colaboración de alguna panadería, carne, fruta y verduras”, dijo Carro.

“Luján Ayudas solidarias” recibe las donaciones para el Día de la Niñez y para abastecer sus ollas populares en las direcciones: Neuquén 2556 y Neuquén 2431. Para coordinar las entregas, comunicarse al 2914428266.



OTRO BARRIO OLVIDADO POR LAS AUTORIDADES

En el territorio, sin ayuda alguna del Municipio ni de otro organismo, el merendero trabaja cooperativamente junto a la Unión de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Movimiento Evita para contener a las familias. Pese a la ayuda mutua, las donaciones que se pueden adquirir para garantizar que la vecindad pueda comer y alimentarse como corresponde son sumamente escasas.

“Tengo 137 familias y me mandan bolsones que no están completos. Hace dos meses que no mandan. Es todo a raíz de lo que vamos movilizando nosotros para conseguir donaciones”, reseñó Carro respecto al abandono municipal y la cruda situación que atraviesan.

Carro manifestó que además de que la Municipalidad no le envía la cantidad correspondiente de bolsones alimentarios, los pocos que les llegan vienen incompletos. Como ejemplificación, explicó que hace dos meses no les envían yerba, ni aceite, ni otros productos esenciales de mercadería o productos de limpieza. En este sentido, todo lo que consiguen es a partir de su esfuerzo y la ayuda de la misma gente.

“Hemos golpeado puertas de la Municipalidad, les hemos pedido por favor al Intendente y nos mandó a pedir donaciones en vez de ayudar. Es todo muy discriminativo lo que hacen, tendrían que ser solidarios y dejar de lado el egoísmo y la política. Creo que todos tenemos que estar de la mano ayudándonos”, concluyó.



Autor: Redacción EcoDias