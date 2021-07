MEDIOS DE COMUNICACIÓN Ecología

Fecha: Jueves, 24 Junio, 2021 - 00:00

La segunda edición de Especies de Nuestro Estuario da a conocer la diversidad y riqueza de la flora y la fauna de la ría bahiense.



La Cooperativa de Trabajo Ecomedios Limitada generó esta propuesta a fines del año pasado, en la primera entrega se enfocaron en la pregunta: ¿Qué es un estuario? Uniendo ilustración, información e interés por el medio ambiente local buscan concientizar sobre la riqueza y diversidad del estuario local.

Es un ambiente muy dinámico y de gran productividad, sea para la explotación comercial del camarón de rostro largo, el langostino argentino, en tanto la pesca artesanal con la corvina rubia, el gatuso, el pejerrey y el lenguado. Además, es una zona para desarrollar el ecoturismo, y donde se puede realizar actividades educativas, náuticas, recreativas, de interpretación y fotografía de la naturaleza, observación de aves, entre otras.

En esta ocasión, los diseños estuvieron a cargo de Mariana Sabattini y Belén Arribas, como artistas externas a la Cooperativa, y sumaron su labor la asociada Sabrina Del Valle y el asociado Daniel Saladino.



El desafío de los lenguajes

“Elegí representar al zorro gris, el cauquén real y el tiburón bacota. El zorro porque ¿a quién no le gusta dibujar un zorro?. Me gusta que es más estilizado que un lobo, su expresión y la sensualidad de su cola. El cauquén real lo elegí porque soy bastante amante de las aves y me gustaba su plumaje. El tiburón bacota para incluir algo del mundo acuático”, explicó Mariana Sabattini.

Los estuarios de todo el mundo están siendo destruidos o alterados, por nuestra acción. Entre las acciones que ponen en peligro la supervivencia se encuentra el dragado, que altera el medio físico, químico, y biológico, y el tapado o relleno para ganar tierras. La polución vuelca nitratos, líquidos cloacales y sustancias tóxicas. Además, la introducción de especies exóticas invasoras altera los ecosistemas nativos.

La profesional realizó las ilustraciones en formato digital, “utilicé trazo a mano alzada, y algo de textura con una paleta acotada, con la que pude resolver las tres especies. La característica con la que pueden llegar a reconocerlas es por cómo dibujo los ojos, sin pupilas”.

Sorprendida acotó: “Lo que me sorprende es cómo tenemos incorporadas en nuestro imaginario especies animales propias de otros entornos, y cómo a las más cercanas a veces ni siquiera las conocemos”.



Estéticas con conciencia

“Cuando vi la primera edición, me gustó la idea, me gusta dibujar animales. Y como vi que eran con un estilo más animado, cartoon, no tan científico, me pareció que yo podía hacerlo y quería participar porque me resultó muy interesante”, explicó Belén Arribas.

Encargada de recrear el gato de pajonal, el ñandú y el playerito canela. “Tomé la iniciativa de escribirles para dejarles mi contacto para presentarles y mostrarles mi trabajo”, afirmó la joven trabajadora. Apuntó que el proceso creativo tiene varios pasos necesarios, “primero busco inspiración, investigo, busco ideas y referencias en las fotos de animales reales, en otras ilustraciones, y desde ahí lo armo”.

Sabrina Del Valle dibujó el cauquén común, el chorlito ceniciento y el playero rojizo, aves visitantes asiduas de la región. Asimismo, Daniel Saladino ilustró la flora: junco negro, retortuño y guaycurú.

“Sobre el valor del estuario, como de cualquier sitio o recurso natural, conocerlo, valorarlo, cuidarlo y entender que como humanos debemos abrazar la naturaleza y desequilibrarla por obtener beneficios temporales o efímeros, a la larga y no tan larga se nos vuelve en contra”, aportó Sabattini.

El proyecto “Especies de nuestro estuario, si las conocemos podemos protegerlas” es una iniciativa colectiva, creada con fines informativos y educativos por todo el equipo de El Digital de Bahía, producto comunicacional de la Cooperativa.



