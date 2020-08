Salud

Fecha: Miércoles, 19 Agosto, 2020 - 00:00

La llegada de la pandemia sin dudas ha cambiado la forma de percibir y ejecutar la esfera social y el mundo de las organizaciones, en especial cómo contribuye el trabajo al aumento del estrés.



“El mundo que teníamos armado se nos derrumba” expresa Fernando Menichelli, licenciado en Psicología y doctor en Ciencias de la Administración. El estrés implica una respuesta global del organismo provocada por el exceso de demanda del ambiente que, al sostenerse en el tiempo y encontrar a la persona carente de recursos para dar respuesta, empieza a manifestar afecciones orgánicas, físicas, psíquicas, emocionales o sociales que generan síntomas variados, como insomnio, dolor de cabeza, problemas gástricos, sudoración, pérdida o aumento de peso, depresión, angustia, entre otros.

Ante la llegada del COVID 19 surge el temor a la muerte y el contagio, pero también se pierden las certezas. “Las empresas y las organizaciones no está pudiendo tramitar esta situación de pandemia. Advierto que se habla de los síntomas de los individuos que trabajan y hay toda una cuestión de comunicar que se está trabajando sobre estos aspectos pero, lo que se ha desatendido, es lo que esto provoca a nivel de la organización: la angustia silenciada de los trabajadores”, agrega el profesional.

“Los que tienen trabajo porque tal vez tienen un exceso de tareas muy difícil de sobrellevar, los que tienen situaciones precarias de trabajo porque entienden que pueden perderlo. Los que tienen empleo formal comprenden que penden de un hilo y los que tienen empresas se enfrentan a los cierres de las mismas o a creencias siderales. Hay un temor de contagio de Covid-19 pero también de todo lo que provoca este estado de temor social y financiero. Y esta situación también genera estrés.”

En cuanto al home office y teletrabajo, Menichelli explica que “el uso continuo de los dispositivos tecnológicos, tiene distintos tipos de repercusiones. Muchas veces no hay límites en el uso del WhatsApp.” Además agrega que la utilización de diferentes plataformas ha generado tener que aprender una y otra vez, lo cual es un doble trabajo que repercute a nivel emocional, y a la falta de reconocimiento de lo que es público y lo que es privado.

Finalmente, aconseja evitar el estrés apoyándose en las conquistas de los asalariados en el mundo laboral, a través de la existencia del sindicato y los convenios laborales, que ayudan a tener en claro que hay cosas que corresponden y cosas que no. Otro punto importante es tener un espacio para las cosas que uno disfruta sin tener que darle sentido utilitario al tiempo, una cuestión que se ha vendido mucho en cuarentena. “El estrés quita la capacidad de disfrute, sin disfrute uno se enferma.” También es fundamental mantener los vínculos sociales aunque sea virtualmente, hacer actividad física y tener una buena alimentación.



