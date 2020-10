NUEVAS FUNCIONES Cultura

Fecha: Martes, 20 Octubre, 2020 - 00:00

Morrón Colorado tiene un montón de destrezas adquiridas en sus 20 años de trayectoria en el circo de los Hermanos Trivenchi, también es capaz de crear un circo en la vereda de la casa de quien lo llame.



Malabares, magia, humor, acrobacia y contorsión llegan a domicilio, “si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, y salí a repartir afiches que escribí con un fibrón a mano y luego saqué fotocopias para pegar en los palos de las plazas que tienen juegos para niños”, declara Morrón Colorado.

El artista callejero cuenta que sus afiches lograron llegar de forma mediática a las personas y gracias a ello a menos de 15 días de haber empezado con el circo en la vereda lleva realizados 17 cumpleaños y tiene otros 32 programados entre este mes y el siguiente. Cada show tiene una duración de entre 30 y 40 minutos, a un precio accesible de $ 500 y respeta todas las medidas de prevención sanitarias.

“Llego con mi bicicleta, amo andar en bici y también me gusta motivar a que la gente lo haga. Desarrollo mi función con música, malabares, acrobacias, contorsión y humor. Uso barbijo y también exijo que tengan el barbijo puesto. Me han pedido que entre a los patios pero me niego, primero, porque esto se llama circo en la vereda y segundo, porque quiero mantener mi disciplina sanitaria”. Destaca que la importancia de este emprendimiento artístico está en descomprimir la sensación de encierro y cubrir la necesidad de moverse y descargar ansiedad.



Función y mensaje

Le han pedido hacer el show sin barbijo, Morrón Colorado se negó porque detrás de su personaje hay una persona que siente empatía por la situación actual y quiere transmitir como mensaje el quedarse en casa y aplicar todos los cuidados que permiten prevenir el Covid-19. Por otro lado, invita a los demás artistas a salir de la comodidad y recordar que son una herramienta de transformación y un vehículo de mensaje espiritual y sanitario.

“Quiero que más artistas se animen a hacer cultura en la vereda, creo que con el distanciamiento social y los cuidados sanitarios el arte puede copar todas las veredas de esta ciudad y otras ciudades y puede cambiar un montón de paradigmas”.



UN RATO DE DIVERSIÓN

Para poder comunicarse con Morrón Colorado y solicitar el circo en la vereda, mandar whatsapp al 2916446945, por las redes sociales, en Facebook -Morrón Colorado- y en Instagram- @estebandoneonesmio91.



Autor: Redacción EcoDias