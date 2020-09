VIOLENCIA DE GÉNERO Derechos Humanos

Fecha: Miércoles, 2 Septiembre, 2020 - 00:00

Se conoció un informe elaborado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, donde se repasa la estadística de la Línea 144, para realizar consultas o pedir asesoramiento en situaciones de violencia de género.



Entre enero y junio de 2020 se recibieron 55.715 comunicaciones, en las tres sedes del servicio de atención gratuito. Durante la cuarentena, se ampliaron las posibilidades de hacer denunciar con la App para celulares de la Línea 144, el whatsapp (+5491127716463) o el mail linea144@mingeneros.gob.ar .

Diferencia entre las intervenciones donde se remite a personas que se comunican con la línea y son derivadas a distintos canales de asistencia. Respecto a las consultas, son las realizadas por quienes no dan sus datos, también incluye a las comunicaciones posteriores a la intervención. De todos los llamados recibidos, el 73% corresponde a consultas.



Ampliaron la atención

En los datos se observa un salto en las comunicaciones desde el inicio de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia del coronavirus el pasado 20 de marzo de 2020. En enero se recibían 287 llamados diarios, en febrero 266, y en marzo 272. A partir del mes de abril el número se incrementó a 346 consultas diarias, luego 335 en mayo y 331 en junio.

“Entendemos que el llamado a la línea 144 puede responder a varios factores, uno puede ser que a partir del aislamiento diferentes instituciones donde las personas se dirigían a hacer consultas o a denunciar dejan de estar accesibles en términos del imaginario. Esto no requiere ningún permiso y puede hacer la consulta en cualquier organización, que oriente sobre qué camino seguir en cualquier situación de violencia”, apuntó Martha Linares, directora nacional de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia por Razones de Género en diálogo con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios. En el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se generó esta idea frente al impacto generado por el Coronavirus, posteriormente, las entidades adecuaron su atención.

Cabe mencionar que del total de intervenciones se realizaron en la zona geográfica más densamente poblada del país, y constituían los sectores de mayores restricciones de circulación. El 61% se produjeron en Buenos Aires y el 15% en Ciudad de Buenos Aires. Luego, el 4% en Mendoza y Santa Fé, el 3% en Córdoba y en Tucumán, y el resto se reparte en todo el país.

En la información se puede apreciar que el 89% de las comunicaciones corresponde a violencia doméstica, y que casi la totalidad de las personas que se comunicaron denunciaron sufrir violencia psicológica. El 68% refirió sufrir violencia física y el 35% violencia económica. El 98% de las personas que se comunicaron son mujeres y, con respecto a los grupos etarios, el 63% tiene entre 15 y 44 años. El 2% se encontraba embarazada y el 3% tenía algún tipo de discapacidad.

“La difusión y la visibilidad que adquirió la línea 144 en este tiempo y a su vez, la incorporación de la mensajería instantánea- logrado a través de un convenio que se hace por primera vez en Argentina con Facebook. Nos permite tener una línea de wsp, donde las personas que atienden y reciben esa demanda nos permite llegar a mayor cantidad de población porque en el país esto es posible gracias al tendido de redes y la democratización en el acceso”. Para las personas que conviven con su agresor la opción de enviar un mensaje de wsp puede ser menos riesgosa que la llamada telefónica.

El 92% de las personas agresoras son varones y, en el 44% de los casos, quien comete las agresiones es una ex pareja, y en el 41% es la pareja actual. Como dato preocupante surge que 1.215 personas en situación de violencia que fueron asistidas tenían medidas de protección vigentes.



Datos durante el aislamiento

La mirada integral sobre la situaciones de violencia en pandemia también ayuda a comprender el informe elaborado, “las consultas y las intervenciones han crecido, que son las modalidades de atención de la línea gratuita, no son denuncias”. Asimismo, la directora subrayó que el 144 preserva los datos aportados, es confidencial. “Es positivo que la gente confíe en la línea como un medio de consulta para estas situaciones”.

Trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas y profesionales que tienen un gran ejercicio en el acompañamiento, “y saben de la importancia de tener paciencia, y están en conocimiento que los ritmos los marca la persona con la que estamos trabajando”. El aporte de datos personales permite que se realice un seguimiento de la situación.

De las 55.715 comunicaciones en todo el primer semestre, 34.494 se produjeron a partir del 20 de marzo, con el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, con un incremento del 28%. Las consultas diarias, en promedio, pasaron de 190 a 263.

En el análisis en los datos interanuales, se observa que en marzo de 2020 se recibieron 982 comunicaciones menos por violencia de género que durante el mismo mes de 2019 (-17%). En abril de 2020, ya bajo los efectos del ASPO, se recibieron un total de 2.326 comunicaciones más (+28%). En mayo y junio, la tendencia se mantuvo: en 2020 se recibieron 2.580 consultas más que en mayo de 2.019 (+31%) y en junio el aumento fue de 2.217 consultas (+29%).

“La violencia de género responde a una estructura social organizada de esta manera, y lo que necesitamos es un cambio cultural que nos permita salir de estas prácticas, que nos permita construir sociedades más libres e igualitarias”, reflexionó Linares.



EL NIDO

En la ciudad, El Nido asesora, acompaña y contiene a través de su línea wsp 291-4069771. También es posible comunicarse a través de sus redes sociales Facebook e Instagram: El Nido Bahía Blanca.



Autor: Redacción EcoDias