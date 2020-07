MEDIO AMBIENTE Ecología

Fecha: Martes, 7 Julio, 2020 - 00:00

La preservación de Ría de Bahía Blanca representa una decisión a sostener de forma conjunta entre jurisdicciones, municipios, organismos, investigadores y ciudadanos.



El estuario o también denominado “La ría de Bahía Blanca” es un extenso sistema de marismas e islas naturales en el sudoeste bonaerense que cuenta con características geográficas y biológicas únicas. Se trata de un ecosistema diverso considerado, además, como uno de los más importantes en su tipo en nuestro país.

La inclusión de los Humedales de la Desembocadura del río Sauce Chico en la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) permite la conservación de 981 hectáreas del estuario por su valor para la subsistencia de las aves playeras migratorias y sus hábitats. De esta forma, se suma a los 6 sitios preexistentes formados por distintas jurisdicciones superando las 263.000 ha del ecosistema protegido en el marco de la RHRAP.

“Venimos trabajando con el tema, buscando estrategias de conservación integral. El estuario es un ecosistema de los más complejos en cuanto a la morfología que tiene además de estar con compartido con tres partidos, con distintas jurisdicciones federales, provinciales, áreas protegidas, municipios diferentes, privados, el Consorcio del Puerto, la Armada”, explicó a la Cooperativa EcoMedios, el investigador y biólogo, Pablo Petracci.

“Sabíamos que Bahía Blanca tenía un valor importante para las aves migratorias que pasaban por este lugar pero había que demostrarlo por un lado con estudios y por otro salir a buscar a representantes de estas jurisdicciones para que se sumaran a esto”.



Compromisos continuos

“No solamente es que esto se declara y muere acá. Nos capacitan permanentemente en la resolución de conflictos, vienen especialistas de la Red, ya nos dieron varios cursos, hicimos un primer diagnóstico de la situación. Además formamos una mesa de buena gobernanza que está formada por distintos representantes de los sitios y de distintas administraciones con lo cual no sería tan fácil hacer algo por fuera de lo que se comprometieron”, agregó el investigador.

Petracci es director de la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo "Indio" Fidalgo, remarcó el valor simbólico y significativo que implica haber instituido a los Humedales dentro de la Red: “Es algo de mucho prestigio. Pertenecer a esta red no es fácil, tienen una vara muy alta, los parámetros para que un sitio pase a formar parte son criterios numéricos hubo que demostrar que Bahía Blanca es importante. Buscamos mucha información, datos, relevamientos aéreos durante muchos años”.

Actualmente, el Consorcio deviene en un aliado estratégico para la conservación del sector en tanto gran parte de los impactos que sufre el ambiente es por la actividad portuaria. En este marco, es un valor y una necesidad la existencia de una relación de dialogo, cercanía y ayuda mutua con los grupos ambientales, un logro de este último tiempo.

Destacó que “por más que ahora que haya una Gestión del Puerto proactiva hace falta que el Municipio tenga un rol activo y empiece a promover el tema costero que va de la mano del saneamiento. No estamos teniendo buena comunicación para que nos acompañen con todo lo que queremos impulsar”.



Autor: Redacción EcoDias