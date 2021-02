INTEGRACIÓN COOPERATIVA Economía social

Fecha: Martes, 9 Febrero, 2021 - 00:00

Cada año cumplido en una entidad crea el compromiso de rever los logros y marcar nuevos desafíos, teniendo en cuenta cuáles son los recursos disponibles y las posibilidades creativas para responder a las necesidades de la sociedad.



La Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda celebró su centenario: “Todos los que pertenecemos a ella sentimos que lo mejor está por venir, hay una etapa cumplida, muy buena, donde se aprendió muchísimo en base a las decisiones que se han tomado, las enseñanzas que han quedado y la experiencia que se transitó”, afirmó el gerente general, Héctor Jacquet.

Recalcó que hacia adentro es una organización que se siente muy joven, con ideas del porvenir, preparándose para el futuro. “Es un desafío permanente, una Cooperativa cuando más grande es cuando más Cooperativa debe ser, demostrarlo, hacerlo sentir y practicar los siete principios y los valores de la cooperación”, definió.

La gestión empresarial y la gestión institucional son un producto del trabajo y los intereses mancomunados de un grupo de personas. “Todos los puestos de trabajo son importantes. Porque la mejor estrategia empresarial, las inversiones más importantes que se puedan hacer, la capacidad de gestionar gerencialmente una Cooperativa se dan por tierra si en el último eslabón que es la atención al asociado se falla”. Las y los consumidores evalúan la entidad social y solidaria de acuerdo a la relación que establecen con ella.

Ejemplificó la situación de las cooperativas nuevas o con dificultades económicas donde les resulta difícil cumplir con la vinculación con la comunidad o con el retorno en los excedentes. “Las cooperativas que están más fuertes económicamente son las que tienen que dar muestras de que este modelo es diferente, porque pueden hacerlo, por eso tiene más obligación”, enfatizó el cooperativista.



Crear respuestas

La pandemia definió abruptamente desafíos que se tuvieron que concretar a corto plazo. Entre ellos, las compras electrónicas y los pagos electrónicos, como formas de consumo que aseguraron protocolos de actuación, distanciamiento social y el cumplimiento de las necesidades de la comunidad.

“La exigencia también está relacionada con la procedencia del producto que se va a consumir, el compromiso que tienen las empresas respecto al medio ambiente y los objetivos de desarrollo sustentable que están planteados desde las Naciones Unidas. Todas estas conforman un paquete de exigencias que son de nuestro tiempo y hacia el futuro”.

El sistema de sucursales que ha impulsado hasta el momento la Cooperativa Obrera constituye una forma de prestar un servicio a asociadas y asociados, “vendrán nuevos modos, y en ese devenir, la Cooperativa Obrera fue la primera empresa del interior del país que ha montado un servicio de comercio electrónico con depósitos especialmente diseñados para hacerlo. Existen solo tres en el país, uno ya lo tiene la Obrera”.

La venta a través del comercio electrónico es una experiencia de muchos años en la entidad, y si bien no representó mayores ingresos, en el último año transcurrido sí brindó la posibilidad de que se capitalizara lo realizado. “Pudimos crecer rápidamente por sobre lo que ofrecían incluso cadenas internacionales. Estamos desarrollando a mucha velocidad un sistema de pago electrónico propio de la Cooperativa, una aplicación propia”, acotó en cuanto a los avances tecnológicos en los que invirtió la entidad.



Reconocimiento necesario

La ciudad de Bahía Blanca fue nombrada capital del cooperativismo bonaerense hace pocos meses. Según Jacquet, “permite tener una carta de presentación, no solo frente al cooperativismo, sino también frente a la comunidad en general. Significa que en cualquier acto o visita, quien pase por la ciudad registra que así lo es, y también es un mensaje para el resto de la economía del país”.

Dentro de los antecedentes que validan el reconocimiento, el gerente apuntó a la Cooperativa El Progreso Agrícola, de Pigüé, creada antes de finalizar el siglo XIX, también la actividad de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta y la Cooperativa Eléctrica de Bahía Blanca, que no llegó a producir energía pero creó cimientos para responder a las necesidades de la población. Asimismo, destacó como un factor importante la formación de dirigentes dentro del partido y la región.



Fuente: CELT TV Noticias Canal 2 de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist.



Autor: Redacción EcoDias