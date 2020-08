VULNERACIÓN DE DERECHOS Economía social

La organización cooperativa La Poderosa dedicada a la fabricación de bloques de cemento difundió un comunicado y hasta el momento, sus integrantes no recibieron respuestas.



La Poderosa continúa con su actividad paralizada y sus trabajadores desempleados. El 27 de junio, los jóvenes cooperativistas se manifestaron en sus redes sociales respecto a la crítica situación que atraviesan. Hasta el momento no hubo devolución a su reclamo: siguen sin la máquina para trabajar, el municipio tampoco les deja vender su producción a clientes particulares y tampoco existe el diálogo.

La cooperativa ubicada en calle Esmeralda 1450, está constituida por cinco jóvenes que soñaban con autogenerarse su propio trabajo. Luego de años de dedicación y colaboración de amistades pudieron darle rienda al proyecto productivo que tanto anhelaron. “Al tiempo, el municipio vio que funcionaba y nos propuso hacer bloques para ellos. Cuando empezamos, nos daban la arena y el cemento y le cobrábamos la mano de obra nada más porque si no era mucha plata. Nos facilitaron la máquina y le empezamos a producir para ellos para el área de mejora habitacional”, expresó Pablo Pablo Ullmann, uno de sus integrantes. A tal iniciativa, aceptó no sólo por la seguridad de tener un sueldo fijo sino también porque su misión además de vender es ayudar a las familias de los barrios en los que viven puesto que históricamente han vivido entre chapas.



Sin respuestas

La problemática comenzó cuando las entregas de cemento se complicaron cada vez más al igual que el pago de salarios y la imposición de no poder vender a clientes particulares para obtener un ingreso extra. Asimismo, la máquina que habían obtenido fue retirada para arreglar y jamás fue devuelta. A las demandas acumuladas más el pedido de reintegro de su herramienta de trabajo, las respuestas de las autoridades a los trabajadores fueron bajo amenazas y también con total desinterés a cooperar en la situación.

Sumado a eso, la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, les expresó su desconfianza hacia a ellos sin fundamento alguno y sin posibilidad de generar una reunión para dialogar. “Desde que asumió dijo desconfiar de nosotros, pero nunca nos concedió una reunión para explicarnos las razones de su desconfianza. ¿Esa es la manera de apoyar un proyecto que garantizaba cinco fuentes de trabajo y muchas soluciones habitacionales al mes?”, fue una de las enunciaciones del comunicado de la cooperativa.

“Si ellos no quieren que trabajamos en conjunto con ellos que nos cedan la máquina para nosotros poder empezar de cero y poder recuperar nuestra fuente de trabajo que es lo que más queremos”, expresó Ullmann. Pese al crítico momento, desde la cooperativa afirmaron que “el sueño de ser una cooperativa productiva y en crecimiento sigue vigente”.



Autor: Redacción EcoDias