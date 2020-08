DÍA DE LA NIÑEZ Salud

Fecha: Jueves, 6 Agosto, 2020 - 00:00

Agrupación de trabajadores de distintas entidades de salud de la ciudad, reciben donaciones de juguetes para niños y niñas en situación de vulnerabilidad.



Esta vez, el motivo de la campaña solidaria se estableció por el Día de la Niñez y está promovido por trabajadores de hospitales, laboratorios, droguerías, clínicas de Bahía Blanca. Bajo el lema “Doná un juguete, regalá una sonrisa”, recolectan golosinas, juguetes nuevos y usados en buen estado.

Hasta el momento realizaron entrega de mercadería y alrededor de 30 ollas populares en el merendero “San Pedro” de Grünbein, espacio que en el marco de la pandemia permanece cerrado por prevención sanitaria.

“Por recomendación de médicos e infectólogos nos dijeron que era mejor cerrar el lugar porque se venía un pico. Lo estamos tratando de ayudar de otra manera que es dejarles la mercadería afuera de las casas”, explicó Rodrigo Britos, referente de la agrupación.

En este sentido, se pretende en agosto recepcionar y distribuir los juguetes a las familias del merendero en el Club Grünbein y desde allí planificar la entrega a domicilio de lo recolectado. “El año pasado pudimos juntar y entregar 174 juguetes”, relató Britos también vecino del barrio.

Comenzó la recolección de donaciones, pueden ser entregadas a las direcciones: Sócrates 1731 y Mitre 658. Asimismo, se puede comunicar por celular para coordinar al 291-6444593.



Un compromiso social sostenido en el tiempo

La campaña solidaria de juguetes es impulsada por la “Lista Azul” de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Bahía Blanca. La agrupación está integrada por hombres y mujeres jóvenes de la salud que trabajan en diversas entidades sanitarias de la ciudad.

“Tenemos una disidencia con la conducción actual porque no nos sentimos representados. Se han contagiado compañeros nuestros y no he visto que hayan sacado un comunicando apoyando”, enunció Britos respecto a la situación gremial. Pese a eso, la agrupación apuesta por los jóvenes del sindicato para impulsar una renovación e incrementar su representación a los trabajadores.

Asimismo, promueven en sus actividades un vínculo estrecho con la comunidad. Desde hace cuatro años trabajan en el mismo territorio: “La idea de esta agrupación sindical que también es social, es ayudar a Grünbein”, señaló Britos.



