Fecha: Miércoles, 20 Mayo, 2020

Cuatro Patas es una ONG dedicada al rescate de animales en situación de calle y abandono.



Integrada actualmente por 8 mujeres, con ayuda de la sociedad y las redes sociales la entidad logra proporcionarle a los animales un hogar, la integración a una familia y cubrir necesidades médicas veterinarias.

Cintia Ayala, una de las integrantes de Cuatro Patas, cuenta que la desidia y el abandono son los principales problemas que sufren los animales. “Esto tiene varias aristas que van desde el abandono literal, el maltrato, la mala alimentación e higiene y las enfermedades. También hay un abandono institucional por parte del Estado ya que las leyes contra el maltrato animal son relativamente nuevas y la carencia de ayuda veterinaria se sufre”.

Desde Cuatro Patas se inculca que tener una mascota implica una responsabilidad más allá de brindar un poco de comida y agua. También es brindar es un lugar calentito, seguir un calendario de vacunación y castrar, lo cual no es solo para evitar reproducción en hembras. Es importante que las mascotas lleven chapita de identificación, y cuando salen a pasear lleven correa.

“Al castrar se reduce la posibilidad de enfermedades en un 90% tanto en machos como en hembras, felinos y caninos. También se evita la comercialización y se reduce el funcionamiento de los criaderos que se desarrollan en situación de maltrato y hacinamiento”, explica la voluntaria.

Ayala reconoce que “durante la cuarentena se dificulta tanto el poner animales en adopción como el que la gente quiera adoptar. Primero porque la atención está puesta en otro lado y segundo porque una adopción implica un traslado que está restringido. Por fortuna, no vislumbramos más abandonos, estuvimos al tanto de que hubo circulación de información falsa, como que los gatos y perros son transmisores y portadores de COVID 19 y temíamos abandonos por miedo. Está más que comprobado que nada de eso es cierto e hicimos campaña para concientizar e impedir que los abandonos tuvieran lugar”.

Cuatro Patas no es un albergue de animales y no cuenta con ayuda del municipio ni privados. Para hacer frente a los gastos “movemos cielo y tierra hasta conseguir el dinero para solventar internaciones, operaciones, medicamentos, alimento e insumos”.



Se puede colaborar en los centros de donación en Mitre y 11 de abril o Donado 90. También disponen de CBU y Mercado Pago para donaciones económicas. En sus redes sociales se puede obtener mayor información.



