La Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia mantiene en funcionamiento el préstamo mediante el catálogo virtual, el delivery de libros y el área administrativa.



Ante la disposición de la fase 3 en la ciudad, la entidad debió nuevamente reacomodar su labor. Mientras aguarda volver a compartir con la comunidad bahiense, volvió a incorporar el servicio de delivery de libros que funciona todos los miércoles para socios y socias con cuota al día.

No están permitidas las actividades presenciales en la institución y tampoco la permanencia de personas en las salas. “Solamente estamos trabajando con la parte administrativa. Es el servicio mínimo que estamos prestando, no tenemos permiso para hacer otras actividades”, indicó su directora Laura Faineraj.

“Esperamos que nos permitan volver lo más pronto posible a la normalidad. Eso es no solamente tener el préstamo y la devolución de libros que es nuestra principal actividad sino también poder hacer otras actividades aunque sea en un sistema mixto entre presencial y virtual”, explicó respecto a la proyección futura. Asimismo, agregó que la Biblioteca cuenta con salones amplios, donde se pueden realizar talleres con cupo limitado, también está disponible el salón auditor.



Un tesoro comunitario

“La Biblioteca es sostén también de la actividad educativa, tenemos muchos docentes y estudiantes que necesitan material porque hoy en día no todos y todas pueden comprar libros y no todo está digitalizado. Por eso, sigue siendo un punto importante para la educación, la cultura y el entretenimiento que no hay que perder de vista”, destacó respecto al rol fundamental de la institución en la comunidad.

Dentro de sus últimas actividades, ofreció de forma virtual el taller de periodismo narrativo “A la caza del gran tiburón”, a cargo de la periodista Emilia Erbetta. La iniciativa estuvo destinada a socios y socias y constó de cuatro encuentros. La jornada formativa trató un módulo de estudio por cada encuentro y abordó las implicancias del Nuevo Periodismo, la crónica como género y su entrelazamiento con los procedimientos periodísticos, y otros recursos y producciones que tienen los alcances del periodismo narrativo.

Asimismo, la institución cultural impulsó junto a la Cooperativa Obrera un taller gratuito de lectura y escritura de poesía coordinado por Valeria Mussio que al poco tiempo de ser lanzado completó el cupo disponible. La iniciativa se llevará a cabo el 16 de julio bajo la modalidad virtual.

De igual manera, participó del ciclo de recitales “Bibliotoque Rivadavia”, la propuesta musical realizada en el marco de un convenio formalizado entre el Municipio y la Biblioteca Rivadavia, que buscó otorgarle un espacio laboral a unas 80 personas del ámbito artístico y cultural.



Para asociarse a la institución, es preciso presentarse con el documento nacional de identidad, abonar una cuota accesible mensual para obtener la credencial y comenzar a disfrutar del servicio. Actualmente, la cuota social es $450 para mayores, $400 juveniles y $225 menores.

Por otro lado, para quienes deseen solicitar el préstamo de un libro es necesario acceder al catálogo virtual disponible en www.abrbp.org.ar. Para solicitar libros se debe elegir dentro del catálogo de la biblioteca, por medio de la página web, y solicitarlo al correo rivadaviabiblioteca.adm@gmail.com, o bien al 4554055. La Biblioteca atiende de lunes a viernes de 10 a 17 hs.



UNA OBRA DE GERMÁN GARCÍA

“Se trata de la edición de las crónicas periodísticas enviadas y publicadas por el diario La Nueva Provincia”, apuntó Faineraj respecto a Las Crónicas de Viajes por los Estados Unidos de Germán García. El autor fue dos veces director de la Biblioteca Bernardino Rivadavia, sumando una gestión de 50 años de pertenencia. Ejerció este rol desde 1928 hasta 1955 y desde 1974 hasta 1985.

La edición estuvo a cargo del licenciado en Letras Lucas Ruppel y el prólogo fue escrito por la doctora en Historia Juliana López Pascual. Es posible adquirir el libro en la institución por $400.

La investigadora López Pascual aporta sobre el perfil de Germán García: “Su concepción de la cultura letrada lo llevaba a la reflexión acerca de los libros y las instituciones dedicadas a su gestión y conservación tanto como sobre las vías por las que se producía la formación de los literatos y los periodistas y sus entrecruzamientos con lo político, temas que resonaban fuertemente en los círculos intelectuales de la época. Estas intervenciones literarias no sólo se prolongarían por el resto de su vida, sino que además le reportaron premios por la Sociedad Argentina de Escritores y su nombramiento en la Academia Nacional de Letras”.

Oriundo de España, llegó a Bahía Blanca en 1915, desde muy joven trabajó en la institución. “Entre sus intereses principales estaba la Biblioteca y la literatura, tiene varios trabajos publicados sobre inmigración, las obras de Domingo Faustino Sarmiento, Roberto J. Payró, entre algunos de los temas sobre los que escribió”. En 1954 lo convocaron para ir a Estados Unidos, donde indagó cómo era el sistema de bibliotecas públicas.

En 1982 al cumplirse el centenario de la Asociación Bernardino Rivadavia, publicó La Biblioteca popular Bernardino Rivadavia : cien años de historia 1882-1982, una obra que cuenta cómo se inició la Asociación, y cómo se convirtió en una de las instituciones culturales más importantes de Bahía Blanca.



