Fecha: Lunes, 30 Noviembre, 2020

El Observatorio de Discapacidad de Bahía Blanca continúa su labor territorial y profundiza su accionar en materia de accesibilidad y de tránsito en la ciudad.



El ente local sigue promoviendo el compromiso participativo a través de reuniones plenarias mensuales y virtuales donde distintos actores de la comunidad ligados a la discapacidad ponen en diálogo experiencias y saberes sobre el plan de acción orientado desde el Observatorio. El trabajo se realiza a través de seis áreas de abordaje divididas en comisiones que incluye la de Comunicación; de Educación; de Accesibilidad; de Tránsito y Transporte; de Inclusión Laboral y de Salud.

“Estamos trabajando en accesibilidad por todas las intervenciones que tuvimos en los espacios públicos donde no se han contemplado los parámetros. Nos hemos reunido con representantes de la Secretaría de Movilidad Urbana manifestando y planteando las inquietudes y necesidades en los espacios públicos, las sugerencias de movilizaciones de, por ejemplo, la intervención en calle Anchorena”, explicó su coordinadora, la licenciada Mara Recondo.

Dirigieron dos cartas al intendente municipal, y también solicitaron una audiencia, “queremos plantear la preocupación que tenemos como colectivo de discapacidad con esto que está sucediendo. Hacer intervenciones en la ciudad donde no se contemple la accesibilidad no solo es grave, es excluyente, es expulsiva de las personas con discapacidad y estamos retrocediendo en un trabajo que está haciendo el Observatorio que en diciembre cumple 5 años de funcionamiento. Venimos logrando un montón de cosas y es difícil porque desde el espacio en el que trabajamos es siempre luchar por lo mismo y en vez de avanzar en estas situaciones se retrocede”.



Otros espacios

Sus integrantes recorrieron el Museo del Puerto para diagnosticar la transitabilidad, la accesibilidad comunicacional y el espacio que el municipio y el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca buscan reformar. “Fuimos a ver el lugar para enviarles un dictamen con las sugerencias que tiene que tener un lugar para que sea accesible para las personas con discapacidad. Me parece importantísimo que nosotros podamos dar nuestra visión respecto a la experiencia del usuario”, dijo Recondo quien relató además que fue el referente bahiense en Discapacidad, Gustavo Barberón, quien evaluó la experiencia.

Entre otras gestiones en marcha, la comisión de Educación solicitó un intérprete en lengua de señas en el Nivel Superior a raíz de una estudiante con discapacidad que necesitaba asegurar su continuidad pedagógica en el Instituto Superior de Formación Docente Nº86. “Desde la comisión de Salud le pedimos al secretario, por escrito poder arbitrar las medidas para que la oficina número 6 de la terminal de ómnibus donde se otorgan los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) sea accesible para las personas con discapacidad. Hay que bajar el mostrador y le sugerimos el tema del vidrio porque es una barrera comunicacional”.

En materia de tránsito, reubicaron ocho box reservados para personas con discapacidad, quedando pendiente la tarea en 36 más, ya existentes. “Lo que necesitamos es la voluntad política de tomar las decisiones que tiene que ver con pensar en todo en las personas con discapacidad y todos los que habitan en la ciudad”, especificó la referente.

La organización reveló desde la Secretaría de Salud la cantidad de CUD que hay en Bahía Blanca emitidos y vigentes y por tipo de discapacidad: lo que lidera el ranking resultó ser la discapacidad motriz y en eso mucho tiene que ver la accidentología después viene la mental, la auditiva, la visual y por último la intelectual.



