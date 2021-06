BUENOS TRATOS Sociedad

Fecha: Jueves, 10 Junio, 2021 - 00:00

En este contexto de pandemia, es indispensable distinguir acciones que ayuden a la socialización, la compañía y la asistencia de las personas mayores.



El distanciamiento social, la cuarentena, la falta de reuniones presenciales hicieron que la sociedad cambie de hábitos, se reinvente y descubra nuevas formas de mantener el vínculo con las personas que quiere sentir cerca. La Cooperativa de Trabajo Ecomedios dialogó con una integrante de Bahía Mayor, licenciada en Psicología Myrian Rodríguez (MP 730), sobre las sugerencias y propuestas que tiene este espacio de salud integral para personas adultas mayores.

“Las personas adultas mayores se pudieron adaptar a esta pandemia, les costó trabajo pero lo hicieron”, afirma la profesional. Es una porción de la población que aprendió a manejar los dispositivos, ya usaban whatsapp, sabían chatear y participaban de intercambios de videos y audios, y en gran parte, pudieron incorporar nuevas habilidades tecnológicas.

En Bahía Blanca, una gran parte de la población que vive sola son jóvenes estudiantes y personas adultas mayores. En este tiempo de emergencia sanitaria hay que restringir las reuniones familiares, por lo tanto, los dispositivos móviles fueron una gran herramienta para no abandonarlos y buscar ser creativos en cómo acompañarlos. “Si tenemos abuelos que viven solos que no pueden ver a los nietos, se le puede pedir que cocine las galletitas que les gustan y los nietos pasan por la vereda a buscarlas. Si hay alguien que los asiste con las compras, cuando se las acercan se puede quedar a charlar un ratito desde afuera, salvo que tenga una necesidad de ser asistida, busquemos los medios para verlas, escucharlas, llamar por teléfono y cuando esté permitido, dar un paseo”, ejemplificó Rodríguez.



Repensar la cotidianeidad

“A ninguno nos gusta que nos dejen en soledad, pero en la vorágine en la que vivimos, que todo lleva el doble de tiempo, algunas veces nos olvidamos de ellos. Si bien, la mayoría de los que viven solos son autosuficientes, necesitan que alguien les llame y le pregunten cómo están, motivarlos a una videollamada con los nietos, decirles que se vistan lindos y se peinen”, estas son algunas de las sugerencias que desde el espacio de salud integral se brindan.

También es importante reconocer que el vínculo sea recíproco, y que la persona adulta mayor tenga la libertad de llamar y pueda esperar el momento en que pueden ser atendidas. Es de ayuda coordinar horarios y hacer pactos de encuentros virtuales o telefónicos.

Sin duda, que los sectores más vulnerables que no cuentan con la tecnología, está alejado de esa manera de socializar, pero no quiere decir que no puedan ir a hacer una compra y tomarlo como un momento de socialización, hablar con quien se encuentre en el supermercado, en la verdulería. “Hay pocas posibilidades de no socializar, que es cuando estamos solos con nosotros mismos, somos seres sociales, todo lo que aprendemos es mediante el contacto con otro u otra en casa, escuela, club, barrio”, aseveró.

Una opción es que puedan hacer actividades nuevas, retomar alguna olvidada, elegir y empezar teniendo un proyecto a mediano plazo, que se pueda concluir en un futuro próximo. “Este es el tiempo para probar y ver si le gusta, algo que haga crecer alguna habilidad, dar lugar a la imaginación, lo que se les ocurra, un curso, conferencia, video youtube, revistas con actividades, pintura, tejido, tallado en madera, armar algo que les guste, hay que ganarle al aburrimiento”, remarcó.



Evitar la desinformación

Otra recomendación es elegir un canal de información con datos oficiales, que constituyan lo justo y necesario, y evitar escuchar todos los comentarios y opiniones: “Porque se dice y desdicen muchas cosas, todos tenemos derecho a opinar pero no todos somos especialistas en las materias, entonces como público puedo elegir si lo escucho o no a los comentaristas”.

En tiempos de pandemia, las personas mayores también le dieron una vuelta a la socialización. Es importante distinguir que “no es lo mismo estar en la casa mirando televisión que hacer una videollamada con una amiga con la cual se puede hablar de muchos temas, de cómo estamos, esto es socializar”, aclaró. Un dato a tener en cuenta es la franja etaria a la cual se considera una persona adulta mayor, porque habitualmente se refiere a quienes acceden a la jubilación en términos generales, alrededor de los 65 años.

La comisión de Psicogerontología del Colegio de Psicólogos de la ciudad realizó una encuesta en el 2020 para conocer la situación de estas personas adultas mayores. Si bien aún no fue publicada, en los primeros resultados se reflejaba que fueron los que “mayores cuidados pudieron tener y mejor se han cuidado, en todo sentido”. Quienes atienden en consultorio también constatan esta situación, en el caso de la entrevistada dijo que tiene una paciente de más de 90 años que atiende en una sesión virtual sin ningún problema.

Respecto a los talleres que se realizaban en coordinación con la Cooperativa Obrera, Myrian Rodríguez contó que se pasaron a la virtualidad y que se pueden encontrar en la página web de la Cooperativa. “Es un tiempo para que aprendamos y enseñemos a usar todas estas herramientas para que se puedan realizar las mismas actividades o parecidas a las que se realizaban en la presencialidad”.



Autor: Redacción EcoDias