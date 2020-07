DERECHOS Instituciones

Fecha: Martes, 7 Julio, 2020 - 00:00

Integrantes del Observatorio de Discapacidad, mantuvieron una reunión virtual el pasado 26 de junio con el fin de evaluar las tareas realizadas y generar nuevas iniciativas.



Durante el encuentro, participantes de organizaciones e instituciones involucradas con la discapacidad trabajaron de forma conjunta para mejorar la gestión del Observatorio en el marco de la emergencia sanitaria. La próxima reunión se realizará el 7 de agosto.

Uno de los ejes abordados de relevancia fue el análisis sobre todas las acciones que pusieron a disposición respecto a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. Entre otros aspectos, se destacó el trabajo realizado de acompañamiento y asistencia a través del grupo de Whatsapp y también se habló sobre la situación de la accesibilidad.

Se promovió la importancia de “tener nexos de cada organismo para poder volcarle aquellas situaciones puntuales como tener un referente de Anses, otro en Secretaria de Salud por el tema de los certificados únicos de discapacidad, otro en la Dirección de Inclusión, o sea más allá de nuestra intervención”, explicó la referente del Observatorio, Mara Recondo.

Esto implicaría, “poder armar una grilla con datos útiles que vamos a publicar en las redes del Observatorio donde la gente pueda acceder a esos contactos y evacuar dudas o realizar algún trámite”, añadió.



Información y salud

Asimismo, expuso la situación de algunas obras sociales: “Ahora está el problema de Iosfa que está atendiendo solo de manera virtual a través de un mail y se han presentado situaciones en la que hemos tenido que pedir ayuda a la Defensoría del Pueblo que ha trabajado de manera impecable”.

Por su parte se trató la situación actual de la ocupación de la vía pública en la cual llegaron a la conclusión del retroceso que hubo en general en estos términos. Pese a ello, acordaron que si bien es necesario que comercios respeten las normas en todo momento debido al contexto era preciso apelar a la empatía y no enfocarse en la realización de denuncias o reclamos.

Otro tema abordado fue el trabajo realizado en comisiones. Desde que comenzó el año, el Observatorio hizo foco en dos áreas de abordaje una referida a la educación y otra a la comunicación. En cuanto a lo comunicacional, se arribó la necesidad de ampliar el acceso a la información reactivando las redes sociales y establecieron un criterio común a la hora de comunicar.

Respecto al rol de la Agencia Nacional de Discapacidad expresó: “Hay un montón de trabajo articulado que no he visto en otras épocas. Hay un organismo que tiene una presencia y gestión importante que hace que las personas con discapacidad hoy por hoy tengan esa representatividad con lo importante que es”. Así también destacó la labor activa y comprometida de las organizaciones e instituciones que trabajan la discapacidad en nuestra ciudad.



