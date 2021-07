10 DE JUNIO Interés general

“Este operativo fue un eslabón más de esa cadena que nuestro pueblo va forjando para hacer la historia de nuestra patria”.



Un 28 de septiembre de 1966, un grupo de dieciocho jóvenes al mando de Dardo Cabo emprendieron una travesía ideada por María Cristina Verrier, secuestraron un avión de pasajeros y lo desviaron hacia las Islas Malvinas, que hasta ese momento se encontraban en poder del gobierno inglés. Aquel día flamearon siete banderas argentinas en territorio malvinense. Cincuenta y cinco años después, por primera vez, un libro cuenta la historia de aquellas banderas que son emblema de lo que se conoció como Comando Cóndor.

“Siete banderas, siete destinos” se trata del Operativo Cóndor y la reafirmación de la soberanía argentina en las Islas Malvinas. En su presentación, el autor Carlos López inició la exposición: “El acto del Operativo Cóndor se enmarca en una lucha permanente por ese concepto de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Hizo pensar a mucha gente la necesidad de pelear por recuperar las islas que nos pertenecen históricamente”.

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, presente en el acto de presentación expresó: “Es una historia que debemos conocer, en la cual nos reconocemos. La defensa de la soberanía de Argentina en las Islas Malvinas es una defensa que tenemos que hacer todos los días y tenemos que hacerlo desde la paz, desde formas diversas”.

El autor escribió la hazaña memorable para el pasado, presente y futuro del territorio. Cercano al ex presidente Néstor Carlos Kirchner, cumplió diversas funciones oficiales a nivel nacional y latinoamericano. Desde el año 2020 es director del Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara de Diputados de la Nación.

El director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, comentó en el acto: “Esta línea transversal, que es la causa Malvinas, para todos los argentinos y argentinas, con un libro va a darle a las generaciones venideras la posibilidad de saber de este momento histórico”.



Legados emblemáticos

La presentación se realizó en el marco del 10 de junio. “Es necesario recordar este y otros elementos de la historia que hacen a entender la causa Malvinas”, agregó el escritor. Luego en alusión a los detalles de la obra ahondó: “Conocí a Dardo Cabo en los años ´70. Después gracias a su hermana, Virginia Cabo, pude entablar una relación estrecha con María Cristinia Verrier, viuda de Cabo, que es una de las protagonistas y tal vez la ideóloga de este operativo”.

Las siete banderas del Operativo Cóndor fueron realizadas por la madre de Verrier y son de una confección particular porque comprendieron unas medidas no tradicionales y no poseían el sol de guerra, ya que en aquella época si las banderas lo tenían significaba que eran militares. “Gracias a (Raúl) Alfonsín eso se modificó y ahora existe una sola bandera, la que conocemos”, añadió López.



Contexto histórico y literario

La acción del Operativo Cóndor se centró en llegar a Malvinas, donde cuatro integrantes izaron la bandera argentina, otra de la insignia la colocan sobre el ala del avión, otras sobre el alambrado, ya que aterrizaron en una cancha de carreras cuadreras. “Pensaban llegar a la casa del gobernador, pero por el viento terminan a 1.000 metros. Sabían de esa cancha y el avión aterriza ahí, muy dificultosamente”. Otras dos las colocan sobre unos autos que habían llegado y los toman como propios.

El hecho ocurrió en septiembre de 1966, cuando el que dirigía el país en este momento era el dictador Juan Carlos Onganía, que se encontraba jugando al polo con el príncipe Felipe de Edimburgo. “Era una ironía que mientras el presidente de facto jugaba al polo con el príncipe de Inglaterra, 18 jóvenes valientes tomaban las Islas Malvinas”, agregó.



Preservación y memoria

La reacción de los habitantes de Malvinas fue la de sacar y quedarse las enseñas, pero no lo lograron. Las banderas fueron guardadas por los jóvenes, incluso uno de ellos se lo puso como chiripá para que no se la quiten. Una vez arriba del barco Bahía Buen Suceso, momento en que se los llevaban presos para Ushuaia, realizan la entrega de los emblemas al gobernador, quien se las da al juez. Cuando Dardo Cabo sale en libertad las recibe nuevamente. “Existe una carta donde el General Perón le dice a Dardo que es bueno que él tenga las banderas hasta que haya un momento en la Argentina que patriotas dignos las puedan exhibir en donde la ciudadanía las requiera o las necesite”, comentó.

El autor del libro finaliza la presentación contando que la viuda de Cabo, María Cristina Verrier, le hace conocer donde guardaba seis de las banderas restantes del operativo. “Lo que más me impresionó y lo que guardo con mucho cariño es que ella me dice: Sos la primera persona que las ve en 45 años”. Luego de unos días, Verrier se comunica con López y le comenta que decide pasar las postas de las banderas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Verrier escribe una carta explicando Fernández y pidiendo que una de las banderas se disponga en el mausoleo de Néstor Kirchner, y otra en la Catedral de Itatí, en Corrientes, ya que los pulsantes del Operativo Cóndor se había puesto bajo la advocación de esa Virgen para realizar la hazaña.

En una reunión, el autor relata que Cristina Fernández le pregunta a Verrier dónde colocar las otras banderas restantes y la viuda de Cabo le da permiso para que ella decida dónde las dispondría. Una de las banderas está exhibida en el Museo Malvinas, donde se realizó la presentación de este libro, y otra se encuentra en el Congreso, “esto fue convenido para que el día que Malvinas vuelva a ser nuestra, ahí va a estar flameando esa bandera”, aportó. La bandera que flameó, que estaba más percudida y tenía algunas manchas, Verrier sostuvo el deseo de que quería que esté junto a Néstor Kichner, “porque fue quien nos devolvió el orgullo de la causa Malvinas”.

“También estamos rindiendo homenaje a todas las gestas que han sido elaboradas y forjadas para volver a reafirmar la soberanía de las Islas Malvinas. El Operativo Cóndor fue un eslabón más de esa cadena que nuestro pueblo va forjando para hacer la historia de nuestra patria”, dijo al cierre del evento.





