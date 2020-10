APORTE SUSTENTABLE Sociedad

Fecha: Martes, 20 Octubre, 2020

Rocío Boxall y Rocío Martínez transformaron su saber relacionado a la Educación Física para comenzar a comercializar productos terapéuticos y ecológicos orientados al bienestar físico y anímico de las personas.



Dos jóvenes estudiantes bahienses decidieron tomar acción uniéndose para dar vida a una propuesta con impacto positivo. Dentro de su cartera, se encuentran cuellitos, antifaces, almohadillas y sets de limpieza facial.

“Relajate” es un emprendimiento que surgió frente a las dificultades que trajo el contexto de emergencia sanitaria. En principio, sus creadoras lo vieron como un espacio para generar su propia fuente de trabajo. A medida que empezaron a ganar experiencia, fueron desarrollando su marca y el propósito que las orientaba. “Queríamos encontrar una manera que no sea solo vender productos sino calidad de vida. Intentar transmitir esto de la relajación, de conectarse, de tomarse un tiempo para uno y todo lo que vendemos tiene que ver con eso”, expresó una de sus fundadoras, Rocío Boxall.

Empezaron intercambiando habilidades, “estamos muy contentas porque nos ayuda un montón en los peores momentos de la pandemia tanto económicamente como para mantenernos estables desde la salud mental, para estar tranquilas, relajarnos, fue una salida muy linda”, sostuvo.

La iniciativa trató de innovar dado que no había en el mercado local ese tipo específico de oferta. “Los productos de limpieza salieron un montón, la gente respondió y está buena la conciencia que está creando a su lado”. Además, recibieron apoyo por parte de su entorno, “hubo mucha gente que nos ayudó, no solo salió de nuestra cabeza eso es la verdad, parte nuestra familia y amigos nos fueron dando ideas”.

Respecto a los desafíos que tuvieron que afrontar, se destacan la necesidad de constante actualización, el manejo de redes sociales y el trabajo con la imagen. “Desde la postura de lo que es el marketing de respetar a otros emprendimientos, hacer una cadena de emprendedores y que cada uno tenga sus detalles únicos que haga que todo funcione”.



Construir desde la novedad

Desde el comienzo habían construido su marca para sea bien identificable, con universo discursivo y visual propio. Pasados los días, otros emprendimientos replicaron las construcciones escritas que habían realizado y lo asumieron como propias. “La competencia desleal de generar copia fue lo que más nos desalentó pero entendíamos que la gente estaba en la misma situación y necesitaban generar dinero así que fuimos como un puntapié para otras personas”.

Buscan mantener el proyecto y seguir sumando diferentes variedades de productos, realizan ventas al por mayor y llegan a la zona, planifican proveer a centros de bienestar en la ciudad y alrededores. Para conocer más sobre la propuesta se puede seguir la cuenta de Instagram @relajate.bb.



Autor: Redacción EcoDias