DESARROLLO PRODUCTIVO Economía social

Fecha: Miércoles, 4 Noviembre, 2020 - 00:00

Con el objetivo de fortalecer la economía asociativa la medida fue presentada esta semana.



“Queremos colaborar, fortalecer y hacer crecer el movimiento cooperativo bonaerense, por eso, lanzamos el plan Cooperativas en Marcha, que tiene varios instrumentos para poner a disposición de las cooperativas de la provincia”, explicó el gobernador Axel Kicillof durante su visita a la ciudad.

El ministro Augusto Costa agregó que “estamos poniendo a disposición del sector cooperativo fondos y recursos que el gobierno anterior no habían destinado. La ley dice que los aportes cooperativos van al fondo para la educación y formación cooperativa y finalmente, no habían sido destinados”. La reposición actual y retroactiva del Fondo de Promoción y Educación Cooperativo ascendió a $ 145 millones, y posibilitó el lanzamiento de Cooperativas en Marcha.

Se ofrecerán diversas líneas no reembolsables para capital de trabajo, compras de insumos, créditos a tasas convenientes y blandas y asistencia técnica, capacitación y fortalecimiento para mejorar la calidad de su accionar.

Los aportes no-reembolsables serán hasta $ 250 mil para la compra de insumos, maquinaria y herramientas y de hasta $ 700 mil para desarrollar productos estratégicos y créditos Bacoope por un monto de hasta $ 3 millones, que podrán dedicarse a capital de trabajo, activo fijo o pre-inversión. Además se presentará la certificación provincial "Reconocimiento a la Calidad Cooperativa" (RCC) que se entregará a entidades que alcancen determinados estándares de calidad, y será acompañado con una asistencia técnica.



El rol de la economía social

“Las cooperativas están dispuestas a proveer bienes y servicios aún en contextos donde la rentabilidad no acompaña. Sabemos que hay una vocación productiva muy fuerte”, afirmó la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi. Destacó que lo interesante es que las soluciones se dan en conjunto, “el cooperativismo fortalece los lazos socio-comunitarios y eso nos parece fundamental porque en momentos de crisis demuestra que es una respuesta”.

La Cooperativa Obrera trabaja como una empresa de primera línea, con profesionalismo, “logró canales de comercialización, que para las cooperativas muchas veces les resulta muy difícil, por eso destacamos su forma articulada de trabajar y su capacidad para competir de igual a igual con las grandes empresas internacionales”, dijo el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Guillermo Rabinovich. También agregó que el Estado tiene que estar para apoyar el trabajo cooperativo para lograr el crecimiento de manera mancomunada.



