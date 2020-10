GASTO PÚBLICO Locales

Fecha: Martes, 20 Octubre, 2020 - 00:00

Según los datos de Gobierno Abierto, en lo que va del 2020, la Municipalidad sobrejecutó un 41% la partida presupuestaria destinada a compras en publicidad y propaganda.



Muchas hipótesis se formulan sobre la vinculación política y económica que existe entre una gestión y el sistema de medios de comunicación, e independientemente de valorar positiva o negativamente, una de las formas concretas de lograr esa vinculación es a través de la pauta oficial.

En 2020 la partida destinada a publicidad y propaganda en el presupuesto anual aprobado por el Concejo Deliberante al comienzo del año es de $ 45.934.185 y según los datos de compras en publicidad y propaganda por proveedores dispuestos por Gobierno Abierto ya se destinaron al día de hoy $ 64.732.376. Esto implica un porcentaje de sobrejecución del 41% que tiende a un ascenso para el cierre de año.

“Me parece que no tenemos una cultura que le dé un énfasis real a esa cuestión. Creo que en los términos en los que podemos analizar cuantitativamente una gestión pública lo más efectivo es ver cómo usaron la plata”, afirmó el ingeniero informático Manuel Aristarán. Creó hace 10 años el proyecto Gasto Público Bahienses, basado en la visualización de los datos de compras publicados por la Municipalidad de Bahía Blanca.

El especialista creó un robot de Twitter @pautabot, que todos los días verifica si hay nuevas órdenes de compra en publicidad emitidas por el municipio, construye un tweet y las comparte en la red social.



Vínculos

La pauta comprende el mecanismo publicitario entre el Estado y las ciudadanías como forma de comunicación de información pública. En nuestra ciudad estrictamente existe la pauta oficial como forma de publicidad paga a una lista de proveedores que recorre medios de comunicación privados como periódicos, emisoras, programas, canales de televisión, portales digitales, agencias de publicidad, productoras de contenido y también personas que están vinculadas de algún modo al sistema de medios local. La cantidad de dinero que se presupuesta con fines de publicidad la vota el Concejo Deliberante de la ciudad a principio de cada año como una partida que integra el presupuesto anual. Ahora bien, lo que el gobierno decide invertir y ejecutar de ese presupuesto no siempre coincide.

Aristarán siempre se interesó por aplicar la programación a cuestiones de difusión y transparencia de los actos públicos. “Es parte de una motivación personal, como lo fue Gasto Público Bahiense, porque realmente me preocupa semejante uso de los recursos públicos. Al día de hoy son casi 65 millones de pesos que es mucha plata. Mucha plata para la coyuntura que tenemos, en una crisis económica profundísima”, afirmó y resaltó la importancia de conocer el uso de los recursos fiscales.

Si analizamos los datos del 2019 nos encontramos con un presupuesto anual aprobado por el Concejo que destinó $ 38.219.157 a la partida de compras en publicidad y propaganda. Sin embargo, a principios de septiembre de este año el Concejo aprobó la Rendición de Cuentas Ejercicio 2019 con el doble voto del presidente legislativo Fernando Compagnoni- de Juntos por el Cambio-, en la que se expone un gasto ejecutado de $ 78.021.471. Esto da cuenta de un porcentaje de sobrejecución presupuestaria del 104%.

Lejos del gasto ejecutado el año pasado, el presupuesto anual, además, mantiene las distancias con los números que finalmente se administran y no se conoce el origen de reasignación presupuestaria que define esas operaciones. En este sentido Aristarán afirmó que “la pauta y el sistema informativo argentino en general están en una relación muy promiscua y muy difícil de desenredar” y que existe “discrecionalidad en la asignación de la pauta y discrecionalidad en la reasignación de partidas presupuestarias”.

Los datos de 2019 también indican que un 35,4% del del dinero fue repartido entre tres proveedores que operan por medio del Grupo Elías y La Brújula 24, un 12% fue repartido equitativamente entre Canal 7 y Telefe Bahía Blanca y un 4,5% fue destinado al periodista Germán Sasso definiendo así la repartición del 52% del gasto ejecutado entre seis proveedores y el 48% restante entre 87 proveedores. “Le dan hasta 2 millones a una persona a la luz del día y 2 millones de pesos es mucha plata en concepto de un solo servicio”, concluyó Aristarán.



Autor: Redacción EcoDias