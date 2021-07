LUCHA ACTIVA CONTRA EL COVID-19 Sudoeste bonaerense

Fecha: Jueves, 24 Junio, 2021 - 00:00

El más austral de toda la provincia de Buenos Aires, es también el más extenso.



Argentina está atravesando la segunda ola de contagios por Covid-19. El distrito de Patagones no es ajeno a esta problemática y los contagios no disminuyen.

El año pasado comenzó a organizarse el operativo de vacunación en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. En Patagones vecinos y vecinas fueron convocados para llevar adelante el operativo de vacunación más importante de los últimos tiempos. La coordinadora de este despliegue es la doctora Rosmary Marcolini.

“La situación epidemiológica actual es de una gran escalada de casos y de aumento en el número de fallecidos con un corrimiento de la curva a personas más jóvenes, una realidad que no escapa a la mayor parte del país y que se ve reflejada en la necesidad de volver a fase 2 en el ámbito local”, sostuvo Rosmary Marcolini.

Entrevistada por Ecos de la Comarca, la profesional relató: “El operativo de vacunación en Patagones viene bastante bien con llegada constante de vacunas y un buen ritmo de vacunación, con buena asistencia de la población”. La respuesta de las personas que se acercan a recibir las dosis es muy buena, la gente asiste con mucha expectativa y ansiedad y se van muy contentos y agradecidos, “en general es una respuesta muy positiva”.

Las dudas principales que surgen en torno a la vacunación tienen que ver sobre todo con cómo inscribirse y cómo informarse sobre los turnos. Marcolini sostuvo: “En ambos casos es online. Para inscribirse deben hacerlo en la página https://vacunatepba.gba.gob.ar y para turnos existe la aplicación VacunatePBA (que es sencilla y ocupa poco espacio en el celular) y uno se entera del turno en tiempo real y es la más fidedigna”.

Otra de las dudas que surgió en la población es con respecto a la segunda dosis: “Muchos me preguntan si hay que inscribirse para la segunda dosis y la respuesta es que no, porque ya quedan en el sistema con la primera inscripción”.

Cuenta la responsable del operativo que de manera frecuente le llegan preguntas con respecto a los turnos, si por ejemplo pueden darse en el lugar de vacunación: “La realidad es que no se puede vacunar sin turno asignado y estos los asigna el Ministerio de Salud de la provincia de manera central. El operativo del Centro Integrador Comunitario (CIC), que es donde se colocan las vacunas en Patagones, no tiene injerencia alguna en la asignación de turnos. Tampoco se puede ir a vacunar a los domicilios particulares”.

Son un equipo de más de 34 personas que trabajan de 8 a 20 hs. -y algunos días más también- y lo hacen de lunes a viernes. Se organizan de manera colectiva con la coordinación de la médica: “Con la división de turnos de mañana y tarde, con personal de triage, de admisión, de carga de datos, de logística y de vacunadores trabajamos en cooperación y coordinación para que todo salga lo mejor posible. Trabajamos en comunicación permanente y con mucho compañerismo y responsabilidad. Es un muy lindo grupo”.

La vacunación viene avanzando en forma constante y con un ritmo satisfactorio: de un total de más de 13 mil inscriptos ya se colocaron más de 8.300 primeras dosis y más de 3.500 segundas dosis. “Hay un 85% de población mayor de 60 años con primera dosis. Esta semana se sigue con población menor de 60 años con riesgo y esenciales. El arribo de vacunas es sostenido entre viernes y sábado”.



El pedido a la población

Las vacunas siguen llegando y cada vez hay más acuerdos a nivel nacional para que lleguen más vacunas, y también para que se fabriquen en el país. En el Partido de Patagones la cantidad de personas inscriptas es de más de 13 mil pero aún faltan. La doctora Marcolini manifestó: “Les pido que se anoten, que es necesario que se vacune a la mayor cantidad de población posible para disminuir fuertemente la circulación del virus. Es fácil inscribirse, si no pueden hacerlo hay que pedir ayuda a un familiar, amigo, amiga, vecina, vecino, organización, pero les pido que se anoten. Las vacunas que se usan en Argentina son seguras, científicamente probadas y de excelente calidad”.

Así, concluyó: “Comprometernos todos y todas en esta pandemia es respetar el aislamiento, usar barbijo, lavarse las manos, guardar distancia y vacunarse. Porque vacunarnos es la mejor forma de ser solidarios con las personas que están más expuestas a sufrir las peores manifestaciones de esta enfermedad. Demos una mano a las personas que tienen dificultades con la tecnología. Lleguemos a todos lados. Que esté todo el mundo inscripto”.



Autor: Fuente: Ecos de la Comarca