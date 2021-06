5 DE JUNIO Ecología

Fecha: Jueves, 10 Junio, 2021 - 00:00

En el Día del Medio Ambiente valoramos dos experiencias locales que aportan herramientas para una mejor convivencia urbana.



“Durante demasiado tiempo, hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta. Cada tres segundos, el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol y, tan solo en el último siglo, hemos destruido la mitad de nuestros humedales”, reflexionó la Organización de Naciones Unidas, en su documento 2021.

De esta forma, arranca el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de Ecosistemas 2021-2030. La misión global busca revivir miles de millones de hectáreas, desde bosques hasta tierras de cultivo, desde la cima de las montañas hasta las profundidades del mar.



Difundir buenas ideas

Yo Limpio Bahía es una organización sin fines de lucro que desde el 2018 busca concientizar a la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente y la limpieza de la ciudad. Fue creada por la bahiense Gimena Cutini, y actualmente convoca a más de 50 jóvenes.

“Todo empezó con una actividad en el Parque de Mayo. Y si bien no se limpió mucho, empezó a cobrar fuerza la idea de que los jóvenes tenían ganas de concientizar y generar cambios en la sociedad”, explicó uno de los voluntarios, Octavio Lizarraga.

Los residuos juntados serán enviados al Proyecto Reciclemos de Mendoza, donde las convierten en “cigabricks”, también conocidos como ladrillos ecológicos. Una sola colilla contamina hasta diez litros de agua.

“En febrero de 2020, juntamos más de 25 mil en tres horas, en la plaza Rivadavia. Ahí tuvimos la idea de los ecolilleros, más que nada porque no hay un tacho de basura especial para las colillas y se tiran en la calle. No es algo que te podés guardar en el bolsillo”, expresó el voluntario. Las botellas con colillas estaban siendo recibidas en las sedes de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional, pero al estar cerradas por la pandemia, se juntan en QReciclas, en Aguado 631.



Una propuesta comunitaria

Desde principios del mes de abril, la ciudad cuenta con las primeras composteras comunitarias. Se las puede encontrar en la plaza de Villa Mitre, Rivadavia 1500, y en la Plaza Cristóforo Colombo, Zelarrayán 840.

Franco Polis está a cargo del mantenimiento de la plaza Villa Mitre y es quien cuida el proceso de compostaje de dicho lugar. Tras varios días de funcionamiento, cuenta que muchos vecinos y vecinas se han acercado a compostar. Se puede poner las cáscaras de huevo, los restos de frutas y verduras, yerba, café y té. Los recipientes tienen pequeños agujeros para drenar el líquido lixiviado, que es un gran fertilizante natural para el riego.

“El tiempo en el proceso del compost puede variar según el tamaño de la compostera. En la plaza puede tardar de tres a seis meses, ya que las composteras son grandes mientras que en una compostera hogareña puede tardar de uno a tres meses”, afirmó Polis. Una vez obtenido el abono generado, se utilizará el mismo para la vegetación que hay en la plaza y también se les repartirá a las personas que han colaborado en el compostaje.

La propuesta se enmarca en el Programa de Reorganización de Residuos impulsado por la Subsecretaría de Gestión Ambiental Municipal. Para conocer más o participar en el proceso de compostaje, se puede acercar de lunes a viernes de 9 a 12 hs en la plaza Villa Mitre y de 8 a 11 hs en la plaza Colombo.



Autor: Redacción EcoDias