EN EMERGENCIA Locales

Fecha: Miércoles, 4 Noviembre, 2020 - 00:00

Aseguran que no hay un acompañamiento desde el municipio con la creación de políticas públicas o el impulso de actividades que cubran las demandas específicas del sector.



Desde el comienzo de la pandemia al día de hoy y atravesando todas las fases de aislamiento ya es un hecho que las desigualdades en diferentes sectores se han profundizado, la comunidad LGBTQ+ no escapa a esta realidad.

Saira Millaqueo, activista e integrante de la organización Ciudadanas Trans de Bahía Blanca asegura que “la situación actual en Bahía Blanca es muy compleja al igual que en todo el país, la población travesti trans está sumergida dentro de los marcos de la marginalidad y la clandestinidad, eso hace que los desarrollos de vida se den con muchas complejidades y problemáticas”.

Subrayó que la falta de ingresos diarios es uno de los grandes problemas teniendo en cuenta que el gran porcentaje de la población no tiene un trabajo formal registrado y en condiciones. Respecto al acceso a otros ámbitos sociales aclaró que “hay una gran deserción del ámbito educativo de la población travesti trans y la falta de inserción dentro de lo que es el mundo digital hace que las compañeras que están cursando en el sistema educativo no puedan seguir adelante con su cursada. Además, el sistema sanitario abocado directamente al abordaje de la pandemia hace que nuestras realidades sean desplazadas o queden en segundo plano y eso dificulta muchísimo el desarrollo de la población”.



Datos preocupantes

En Argentina la población travesti trans tiene una expectativa de vida de 35 años y cada 96 horas ocurre un crimen de odio según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans de la Nación. Ante este pronóstico de exclusiones acentuado en pandemia se torna indispensable la construcción de redes ciudadanas organizadas en el sector para cubrir demandas urgentes.

Las Ciudadanas Trans articulan en permanencia con Furias Feria, “un grupo de amistades con ganas de activar para dar una mano en los lugares que hace falta, desde el lugar que se pueda; con foco en la ayuda a mujeres y personas de la comunidad LGBT+”.

Desde la organización agregaron que “la situación en este momento es muy diversa. Desde nuestra posición, podemos decir que notamos que para trabajadores autónomos la situación es alarmante, porque hay aún menos trabajo y tampoco hay respuestas por parte del intendente ni el municipio en sí para atender esta situación”.



Pendientes

A semanas del decreto que establece el cupo laboral trans en el sector público nacional y a un año de que el Concejo Deliberante sancionará la ordenanza de cupo laboral en la ciudad, “todavía no se ha dado paso a su reglamentación; es lo que estamos exigiendo particularmente. Creemos que la reglamentación se tiene que dar en el marco de lo que establece la ordenanza que es la creación de una mesa que atienda la especificidad de esta temática y a partir de ahí crear el Registro Único de Aspirantes. Y tenemos conocimiento de que no hay nada al respecto desde el ejecutivo local, no hay iniciativa de llevarla adelante. Nosotras como organización nos hemos comunicado con el intendente, le entregamos una carta solicitando esta pronta acción y lamentablemente no tuvimos respuesta”, aseguró Millaqueo.

En el contexto de la pandemia por Covid-19, priorizaron la asistencia de las necesidades básicas, “artículos de limpieza e higiene, alimentos, acompañamiento, fortalecimiento de esas vivencias; estuvimos incorporando a muchas compañeras de Potenciar Trabajo donde a partir de ahí se puede brindar un apoyo económico. Estuvimos organizándonos para todas estas acciones e internamente también como para poder sustentar algunos gastos por medio de la venta de empanadas, ropa, así hemos generado un microemprendimiento que también ha logrado que las compañeras tengan un mínimo ingreso”.

Antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio, a través de Furias generaban feria de ropa, venta de stickers en todo evento al que eran invitadas. “Hoy manejamos la feria por instagram donde subimos todos los días ropa a precios muy accesibles y coordinamos para enviarla o que la retiren”, también sumaron un espacio de difusión con temáticas, problemáticas y proyectos propios los días domingos.



PARA CONOCER LA ORGANIZACIÓN

Para colaborar con Furias Feria y Ciudadanas Trans se puede seguir de cerca su trabajo en red en sus cuentas de Instagram @furiasferia y @ciu1298.



Autor: Redacción EcoDias