CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN Salud

Fecha: Viernes, 19 Marzo, 2021 - 00:00

Desde la Región Sanitaria I piden mantener vigente el cronograma de la libreta sanitaria para evitar el resurgimiento de enfermedades epidémicas como el sarampión y la poliomielitis.



La referente del Área de Inmunizaciones de la Región Sanitaria I, Mónica Grosselli, asegura que los vacunatorios cumplen con los protocolos correspondientes, hay vacunas e invita a la población de 0 a 100 años a completar su protección colocándose las que le correspondiere. La imposibilidad de movilizarse el año pasado, la no presencialidad en las instituciones escolares de niños, niñas y adolescentes fueron algunos factores por los que disminuyó la cobertura.

En el caso de la población infantil, consideró que “todavía hay posibilidad de revertir en forma responsable la situación, porque una vez que se vaya la pandemia vamos a seguir hablando del sarampión, la rubéola y de las enfermedades que estamos haciendo que desaparezcan cumpliendo con el calendario de vacunación”.

La recomendación se extiende también a la población mayor de edad, por ejemplo con la aplicación de la vacuna doble bacteriana que protege de la difteria y el tétanos, contra la hepatitis, la antigripal. Además, las personas mayores tienen la posibilidad de vacunarse contra el neumococo.

Teniendo en cuenta que en algunos distritos de la Región Sanitaria I los porcentajes de la cobertura fueron más bajos que el promedio general, la doctora Grosselli resaltó que para afirmar que la población esté inmunizada se debe llegar al 90% de cobertura.

La Región Sanitaria I es la más extensa de la provincia, abarca 15 partidos, cada municipio tiene su referente de vacunación y si bien no es el de mayor densidad demográfica, sí tiene grandes distancias. “Al estar en lugares lejanos, para muchas personas fue difícil el acceso por la pandemia y decidieron no concurrir al vacunatorio. Estamos trabajando en todo eso para superar los datos del censo”, explicó.

Desde el equipo de Inmunizaciones resaltaron que los vacunatorios están disponibles para las vacunas del calendario, y que “no hay faltantes”. “La única vacuna que no estamos teniendo es la neumo 23 para la neumonía y el neumococo, que es una de las 2 vacunas que se colocan los adultos mayores o los que tienen patologías que ameriten vacunarse”.

Es importante tener bien programado el calendario de vacunas y tener una cobertura por encima del 95% en la población para evitar que estas enfermedades vuelvan a afectar a la población. En el 2019 se realizó una campaña de refuerzo de sarampión porque hubo nuevos casos y “la única protección ante una posible epidemia es contar con un alto porcentaje de la población vacunada”. Por otra parte, agregó la doctora Grosselli, “la poliomielitis está desapareciendo del planeta porque se logró una alta cobertura de vacunación a nivel mundial, no tenemos que descuidar la protección que nos dan estas vacunas para poder erradicar estas enfermedades”.

Respecto al plan de vacunación por el Covid-19, la referente recordó que para ese propósito se crearon vacunatorios especiales, y que no se utilizaron los mismos espacios donde se inmuniza con el calendario obligatorio.



PARA PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Desde el año 2011 se incorporó al calendario de vacunación la inmunización contra el virus del Papiloma Humano (HPV).

Niñas y niños a partir de los 11 años de edad deben aplicarse esta vacuna que disminuye la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino. La vacuna disminuye la mortalidad de mujeres por cáncer de cuello de útero por efecto indirecto, y al mismo tiempo previene en el sexo masculino otros tipos de afecciones y cánceres y de ano, pene, vagina, vulva y orofaríngeos asociados con este virus.

Entre los 11 y los 14 años el esquema de administración es de 2 dosis, la segunda con un intervalo de 6 meses de haberse aplicado la primera. Luego de los 14 años, se requieren 3 dosis para completar el esquema.



Autor: Redacción EcoDias