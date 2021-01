Salud

Fecha: Martes, 12 Enero, 2021 - 00:00

Si una persona presenta síntomas compatibles con Covid-19 en su viaje de vacaciones o en una situación de traslado podrá pedir ayuda en la línea 148.



Es una de las posibilidades no deseada por los y las turistas, sin embargo, hay que tener en cuenta que alguno de los síntomas puede surgir tanto en el lugar de alojamiento o en el momento de dirigirse al destino turístico, en el transporte propio o compartido. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentó el protocolo de procedimiento recomendado tanto para la persona con síntomas como para sus acompañantes. La primera medida será generar el aislamiento preventivo hasta su atención u orientación de parte de personal de salud.

Será necesario que una persona asista el caso hasta su atención, deberá estar provista de barbijo quirúrgico, como desde ese momento debe cubrirse la persona sintomática. Sumar elementos de higiene respiratoria y de manos. Inmediatamente, comunicar el caso a la línea 148 o al prestador de salud de la visitante, de esta forma, logrará orientaciones y atención sanitaria.



Prestar atención

Los síntomas compatibles con Covid-19 son la fiebre mayor a 37,5ºC, las dificultades para respirar, la pérdida de olfato y/o gusto, tos seca continua, dolor de cabeza, dolor de garganta, también pueden aparecer diarreas y/o vómitos.

Si estos cuadros surgieran durante el viaje en un transporte, el conductor o acompañante deberá comunicarse con la línea 148 para recibir instrucciones sobre cómo tratar al pasajero sintomático y al resto de los pasajeros, y definir el lugar de atención más adecuado. Mientras tanto, se deberá reforzar el lavado de manos y la desinfección de las superficies del entorno hasta el arribo al sitio definido.

Una vez confirmado el caso por parte del personal sanitario se indicará el aislamiento hasta finalizar el período correspondiente o hasta el descarte de la enfermedad. Si el turista se encuentra en condiciones clínicas y cuenta con medios propios para trasladarse, deberá regresar a su lugar de residencia habitual para completar el período de aislamiento. Para el traslado dispondrá de un período de 24 horas en las que tendrá permitido circular.

Si no cuenta con los medios o se encuentra en condiciones que impiden el retorno a su domicilio, el municipio deberá alojarlo en centros de aislamiento extrahospitalarios hasta completar el período de aislamiento del grupo. Las personas determinadas como casos confirmados no podrán permanecer en hoteles y alojamientos. Lo mismo sucederá con quienes sean contactos estrechos.



Medios de información

Para resolver dudas sobre el virus, es posible pedir información en la línea 148 y en el chat SIP, apto para los dispositivos tecnológicos.

La línea 148 está disponible los siete días de la semana durante las veinticuatro horas, a fin de responder dudas generales acerca de la enfermedad y dar contención y orientación específica a quienes manifiesten tener síntomas compatibles con la enfermedad. Ante este último tipo de consultas, las y los operadores realizan una serie de preguntas definidas en un protocolo establecido por el Ministerio de Salud bonaerense.

SIP es un sistema de comunicación interactivo, opera sobre la plataforma de Whatsapp y está estructurado a la manera de un chat. Se puede acceder desde cualquier teléfono móvil o dispositivo informático con conexión a internet. Para comunicarse hay que enviar un mensaje de Whatsapp al número 221 429-4002.



Autor: Redacción EcoDias