¿ES INACCIÓN O DESIDIA? Cultura

Fecha: Miércoles, 20 Mayo, 2020 - 00:00

Responsables de diversos centros de educación artística de la ciudad como estudios, escuelas, academias, solicitaron mediante comunicado de prensa el acompañamiento del estado municipal mientras perdure el confinamiento.



“Somos alrededor de 40 espacios que estamos en esta situación pero hay un grupo muy importante que son emprendimientos muy chicos y es probable que no puedan quedar en pie después de esto”, explicó Marcelo Cebrian, director artístico de la Escuela de Comedia Musical “Valeria Lynch”.

Cebrian manifestó que desde su institución pudieron reconvertir sus clases en una plataforma online propia que venía proyectando de hace tiempo pero “hay otros espacios que no lo han podido hacer sino que no lo tienen ni siquiera por opción”.

Asimismo aseguró que “esta crisis sería más crítica si no fuera por la enorme cantidad de artistas que han puesto el hombro, su voz, sus textos teatrales, su danza, su cuerpo, su baile frente a una pantalla para que la gente pueda estar emocionalmente contenida”.

Es así que la pandemia fue puntapié e hizo emerger la problemática a la que se enfrentan los ámbitos de formación artística de carácter privado en contexto de crisis, tras años de falta de una mayor interpretación jurídica, discursiva y social sobre su actividad y razón de ser.

“Somos un ámbito muy particular. Si bien varios de nosotros estamos habilitados como comercio, en realidad somos un comercio muy distinto. Si bien nuestros edificios necesitan habilitación comercial, la realidad es que formamos parte de la educación no formal y somos parte de la cultura. Hemos perdido un montón de alumnos y personas que hacen a nuestros espacios. Sabemos que si bien fuimos los primeros en cerrar porque correspondía y eso no se discute, vamos a ser seguramente los últimos en volver”, manifestó con preocupación Cebrian.

La situación económica de estos espacios resulta compleja en tanto deben seguir pagando alquileres, servicios, salarios, impuestos y demás responsabilidades comerciales. Frente a la búsqueda de auxilio, se enfrentan a problemas en la accesibilidad de los créditos personales y más allá del diferimiento en las tasas de interés, la mayoría no quiere arriesgarse a tomar deuda y que luego el pago sea insostenible. Por su parte, si quisieran sacar un crédito desde los mismos espacios, algunos no califican porque son demasiados chicos y otros porque son demasiado grandes.

Entre las medidas y las decisiones que solicitan con urgencia al estado municipal, están en que puedan brindar a estos sectores subsidios reintegrables para abonar luego de la emergencia sanitaria y también que se pueda adelantar el pago de contrataciones a futuro cuya contraprestación será efectuada al finalizar el confinamiento.

En definitiva, el colectivo de centros de formación artística del ámbito privado reclama a través del comunicado la necesidad de valorar a la cultura como bien social indispensable, que “es una actividad que no puede esperar y sin cultura el encierro se convierte en algo invivible”.

De esta manera logran sensibilizar a los bahienses de la inacción manifiesta del intendente Gay, más allá de las producciones diarias por redes sociales que lo muestran muy activo en su rol de presentador.



Autor: Redacción EcoDias