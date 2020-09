EMPRENDIMIENTO Sociedad

“Cualsifuera Sustentable” es un emprendimiento autogestivo y local de indumentaria sustentable que contribuye a una economía con impacto positivo.



La iniciativa ofrece una forma de aseo más amigable con el medio ambiente y colabora en contrarrestar la contaminación que generan los descartables de un solo uso. El propósito de Cualsifuera Sustentable es, “informar, promover y proveer a toda persona menstruante que esté interesada en adoptar hábitos de higiene ecológicos y saludables como lo es pasarse a la tela”.

Nacido en 2010, el proyecto fue gestado por la diseñadora de indumentaria, Mayra Occhipinti quien estando en Capital Federal formándose en su rubro, descubrió la importancia de reciclar y darle valor a materiales encontrados como cartones, papel en general, maderas, entre otros elementos. “Enfocada en la indumentaria comencé a fabricar prendas únicas que poco a poco me llevaron a entender que los materiales textiles también se podían reciclar y me interiorice en lo que es intervención de indumentaria y moda circular y me sumergí en el diseño independiente”, explicó la emprendedora.

Paralelamente, se formó como escenógrafa e iluminadora, dónde cada material conseguido fue muy valorado y en donde una vez más el reciclaje se presentó como posibilidad de transformación. La propuesta incluye una cartera de productos ecológicos de tela que sustituyen los descartables tales como protectores diarios, toallas menstruales, packs desmaquillantes y protectores mamarios, que son elaborados de forma totalmente “saludables, respirables, ecológicos, duraderos y sobre todo sustentables”.

Sueña con que el proyecto pueda ser sea fuente de trabajo para más personas además de ser promotor de cambio social y nuevos hábitos saludables. “La tela ofrece durabilidad, salud y sustentabilidad. Invito a todas y a todos a suplir un hábito a la vez. Con tan sólo uno habremos hecho como generación, la diferencia”, reseñó la fundadora.

“Este emprendimiento desea crecer lo suficiente para que en este taller se puedan tener más manos trabajando. El proyecto tiene otros productos en boxes que se podrán adquirir pronto en nuestro mercadito en línea y en nuestro Instagram que tienen que ver con sustituir los descartables de un sólo uso cómo lo son los filtros de café, las bolsas y separadores para Freezer, entre otros, también por la tela”, concluyó.

Los productos de Cualsifuera Sustentable pueden encontrarse en su cuenta de Instagram (@cualsifuera_sustentable) o bien el mercado online del sitio web de Páginas Emprendedoras.



Autor: Redacción EcoDias