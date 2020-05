SOLIDARIDAD Sociedad

Fecha: Miércoles, 6 Mayo, 2020 - 00:00

El Centro de Estudiantes del Instituto Avanza abrió una convocatoria de pedido solidario a la comunidad para que todos los alumnos y alumnas puedan acceder a la nueva modalidad de educación virtual que se inició en el marco del aislamiento social.



“No se hizo un relevamiento general de las y los estudiantes para saber cuántos pueden hacer las clases virtuales”, lamentó Lucrecia Carrillo, secretaria del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 3 “Dr. Julio C. Avanza”.

Además, aclaró que la iniciativa es también por la “situación económica preocupante” y además se refirió a la situación que viven los y las docentes: “Nuestro Instituto tiene la particularidad de que hay muchos que son suplentes y están sin trabajo por no poder tomar horas”.

Desde el Centro de Estudiantes del establecimiento educativo expresaron que las computadoras al igual que las fotocopias serán destinadas a estudiantes de distintas carreras que necesiten recursos pedagógicos.

En tanto hasta el momento son pocas las donaciones recibidas y alrededor de un 20% del estudiantado se encuentra sin computadora y material para abordar sus clases, el Centro de Estudiantes está realizando una encuesta para determinar bien la situación.

“Estamos haciendo un relevamiento a la mayor parte de los estudiantes para ver quiénes están sin computadora. Una vez terminada evaluamos con cuántas computadoras contamos y realizamos un sorteo porque no alcanza lo que tenemos con la cantidad de alumnos que necesitan”, concluyó Carrillo.

En este sentido, se alienta a la comunidad bahiense a contribuir con computadoras o tablets en funcionamiento o no, junto con material bibliográfico de ex estudiantes o alumnos que ya hayan aprobado materias para poder donarlos o prestarlos a sus compañeros y compañeras. La ayuda será recibida a través de la cuenta de Instagram del Centro.



Autor: Redacción EcoDias