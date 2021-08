AYUDA MUTUA Locales

La Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Amaducci, ubicada en Rastreador Fournier 1809, posee una amplia agenda de actividades y realiza gestiones.



A pesar de los cambios generados por el devenir de la pandemia, la entidad retomó las actividades presenciales bajo todos los protocolos sanitarios correspondientes. Dentro de las propuestas que ofrece, están las clases de zumba, taichí, talleres de inglés, folclore y taekwondo. Algunas de ellas gratuitas y otras con arancel, las iniciativas son accesibles y cercanas para quienes residen allí.

“También pudimos incorporar a nuestra actividad al Centro de Educación Física (CEF) N° 49, que es de Cabildo pero tiene horas acá. Nos comunicamos y empezaron a dar clases acá de gimnasia con cupos limitados por este año. Si el tema de la pandemia mejora, se van a ampliar los cupos y van a poder participar más personas del barrio”, enunció su presidenta, Miriam Hernández, sobre la reciente iniciativa gratuita impulsada.

“Estamos esperando a ver si luego de las vacaciones de invierno, el voluntariado de la Universidad Nacional del Sur nos mandan chicos y chicas para dar apoyo escolar que siempre lo tuvimos pero este año no se pudo empezar porque no había personas voluntarias. En el barrio nos están pidiendo y ya tenemos casi 15 inscriptos e inscriptas”, agregó.

Además de las propuestas socioculturales, vecinos, vecinas y parte de la Comisión Directiva se reúnen de forma habitual para acondicionar la plaza “Luciano Guadagnini” y otros espacios del barrio. El objetivo convocante es la realización de tareas de limpieza, acondicionamiento y concientización sobre el cuidado colectivo del lugar.

Por otro lado, el pasado viernes 30 de julio, la entidad realizó una charla abierta con el secretario municipal de Salud para que desde la comunidad pudieran plantear sus inquietudes. Además, la entidad organiza junto a la Comisaría Cuarta una charla preventiva sobre delitos de estafas telefónicas y/o modalidad “Cuento del Tío”, a llevarse a cabo el día miércoles 4 de Agosto a las 16.30 hs en la sede de la Sociedad de Fomento.



Villa Amaducci en acción

El espacio social también continuó en su rol de canalizar las demandas del barrio para elevarlas a la Municipalidad y tramitar las gestiones necesarias. “Pudimos conseguir varias cosas dentro del barrio, por ejemplo para la plaza pudimos obtener las plantas que habíamos pedido en la Dirección de Espacios Públicos, quienes nos pusieron árboles y arbustos que algunos vecinos y vecinas asumen el compromiso de regarlos”, dijo Hernández.

“Lo que siempre estamos reclamando es el arreglo de las calles de tierra porque son intransitables. En las calles donde hay pérdida de agua no se pasa la máquina hasta que no se arregle ese problema. Mientras tanto las calles siguen con grietas que no podés pasar ni con un auto y son varias cuadras. Otra cosa que estamos pidiendo y que saldrá en la próxima licitación son dos cuadras que no tienen cloacas”, reseñó Hernández.

A pesar de los recurrentes objetivos cumplidos, la Sociedad de Fomento entiende que queda mucho más por hacer y mejorar. Entre las mejoras solicitadas, se encuentran el pedido de luminarias, cordones cuneta y la limpieza del predio interno donde está ubicado el surgente del barrio.

Desde la llegada de la emergencia sanitaria, la entidad se sostiene gracias a sus talleres, el compromiso de socios y socias y el esfuerzo y trabajo mancomunado de su Comisión Directiva y colaboradores. Pese a las dificultades, la Sociedad de Fomento mantiene una presencia activa tanto en el territorio como mediante sus redes sociales donde difunden información de importancia para vecinos y vecinas.



