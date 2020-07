Interés general

Fecha: Martes, 7 Julio, 2020 - 00:00

Postal 1



Los sonidos suenan diferentes así, aislados. Otros pasos bajan por las escaleras. Otras manos abren las puertas, cierran las ventanas. Todo a horas extrañas. El agua que corre en la pileta, los cubiertos sobre la mesa. Somos los mismos pero en una nueva norma. Los despertadores quedaron dormidos. Un rayo de sol entibia los postigos todavía cerrados. No hay apuros. Hay ronroneos por los cuartos vacíos. Suenan lejanas las voces virtuales. Las pantallas atraparon las caras queridas. Cada llamada es la rendija de una puerta que se abre. Detrás de cada timbre brillan unos ojos reales.



Susana Castagnetto





Postal 2



Encierro

Ahora soy redonda. Empiezo donde termino y termino donde empiezo. Como los cardos rusos, voy rodando por este espacio que me encierra en mí misma y en el recorrido voy sumando a mi rudeza todo tipo de adherencias, inconsistentes, pero con claro volumen de angustia. Transito los pasillos clausurados, enfrento las ventanas y las puertas en una diáspora producida por mi propia desesperación. Por primera vez me camino, palmo a palmo, me conozco y me desconozco. Asustan mis verdades. Me pienso en este tiempo detenido. No podré mirarme en el espejo. Por eso decido hacerme fina, finísima, desarmaré mis ramas, alisaré mis púas. Entonces me arrastraré con el viento por ese hilo claro de la puerta, por la luz, hasta desaparecer en el infinito.



Ana Rosa Llobet





Postal 3



Mi ventana tiene paisaje de centro solo asfalto, vidrio, cemento y hierro. Sin naturaleza inspiradora pero tiene sol un acompañante fundamental en estos días. Junto a un café y libro, llenaron mi cuerpo y mente de energía positiva. Todo pasa!!



Signi



Autor: