Fecha: Lunes, 5 Abril, 2021 - 00:00

“Cuando pensamos en modificar algún espacio público, es importante tener en cuenta que todas las personas llegaremos a ser mayores y tendremos una dificultad o disminución de las capacidades al movernos”.



Este fue uno de los pedidos que se realizó desde el Observatorio de Discapacidad de Bahía Blanca a referentes municipales y comerciantes en la reunión convocada para presentar el proyecto que busca rediseñar el centro de la ciudad.

“Para que una ciudad sea linda para todos, tiene que ser accesible, tenemos que estar incluidas realmente todas las personas, no sólo con discapacidad, también los adultos mayores y las que sufren de obesidad”, explicó la integrante del Observatorio de Discapacidad, Elena Ávalos. Cuando se habla de accesibilidad es importante ampliar la mirada ya que “todos llegaremos a una cierta edad que tendremos dificultades y disminución de nuestras capacidades, tal vez no tienen un certificado de discapacidad pero tienen una dificultad”, remarcó.

El Observatorio es un espacio que cuenta con la participación de instituciones que representan a las personas con diferentes discapacidades. En el caso de la entrevistada, explicó que participa como una persona con ceguera y representa a aquellas que están en sus casas, tienen alguna discapacidad y no pertenecen a ninguna institución.

La consulta del municipio hacia el Observatorio se realizó con el proyecto ya terminado, esto admitía realizar algunas sugerencias. Su realización no tiene fecha exacta, aunque prometieron concretarla en breve. La ejecución llevaría seis meses. “Desde el Observatorio y como ciudadanía en general tenemos que estar a la expectativa de que se haga bien el trabajo, que se consulte con los que saben de accesibilidad así se hace una sola vez y bien. Pero reconozco que primero tenemos que empezar por nosotros mismos, aceptar y amigarnos con nuestra discapacidad y luego mostrarle a la ciudadanía bahiense cómo nos manejamos, decirle que existimos y que queremos vivir una vida lo más plena posible”.



¿Privatización del espacio público?

Ávalos dijo que en la reunión les explicaron que se hará una semipeatonal desde la Plaza Lavalle por Alsina hasta el Teatro Municipal, se va a levantar la calle al nivel de la vereda, se pondrán maceteros y ‘livings’ al aire libre. “Ellos plantearon que quieren una ciudad linda y nosotros le agregamos que tiene que ser linda y accesible”.

En octubre de 2020 el gobierno municipal de Héctor Gay había anunciado “los trabajos de peatonalización en calle Anchorena”. Terminó resultando la ampliación del servicio de mesas de los locales gastronómicos aledaños, es decir, la virtual privatización de una calle pública.

El rediseño de un área del centro bahiense es la posibilidad para nuevos espacios con accesibilidad universal, se deben tomar los recaudos necesarios. Algunas de las sugerencias que realizaron desde el Observatorio fueron que “los living y los maceteros tengan distancias que permitan pasar con una silla de ruedas, también que las sombrillas de los bares tengan una altura que la persona ciega que pase caminando no se la lleve por delante, porque el bastón te avisa qué hay en el suelo, no más arriba, que los cordones de la calle tengan refractarias para que se puedan identificar”. Además, sugirieron la existencia de rampas, aunque desde la Municipalidad ya adelantaron que se evitarán los escalones.

Otro eslabón importante en este proyecto son los comerciantes, quienes tienen la responsabilidad de que sus negocios y veredas sean accesibles. Ávalos resaltó que se están llevando adelante modificaciones y que esperan que las sugerencias realizadas por el Observatorio sean tenidas en cuenta.



HISTORIA DE VIDA

Elena Ávalos es una vecina bahiense que hace 20 años quedó ciega, asegura que fue difícil adaptarse a su nueva forma de vida. Gracias al acompañamiento de la familia y los profesionales logró superar las dificultades y comenzar una nueva vida.

A los 33 años perdió completamente la visión “fue muy duro porque me costó aceptarlo”. Inició un tratamiento psicológico, rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Biblioteca Braille con profesores, “necesitás la ayuda de profesionales, de la familia y luchar para salir, hay que sacar adelante una nueva vida”, planteó.

Los primeros tres años fueron de rehabilitación y readaptación a una vida diferente, trabajaba como enfermera, profesión que no pudo ejercer más así que estudió Reflexología, trabajó en un gabinete e hizo Reiki. “Continué criando a mis dos hijos, estudiando y trabajando, después también me dediqué al deporte. Actualmente sigo compitiendo en karate, hago tenis y judo, eso me da mucha libertad e independencia”, detalló.

Con 54 años, Elena es la primera persona ciega en Argentina que practica karate. Ganó el Torneo Argentino de Para-Karate en 2016. Su iniciación estuvo relacionada con una invitación, y luego el profesor junto a su esposo desarrollaron un sistema con placas de metal e imanes para que ella pueda desplazarse con los dedos e identificar los movimientos que debía hacer.

“Nunca en mi vida había practicado karate, fue todo un acontecimiento, empecé y llegué a competir. Digo siempre que si yo pude todos pueden porque no importa cómo lo hacés ni cuánto te lleve, lo que importa es que lo intentes”.

Además de su currículum deportivo y profesional, participa del Observatorio de Discapacidad e hizo distintos programas de sensibilización para que la gente conozca lo que es la accesibilidad para personas ciegas. “Hay personas que no saben cómo tratarnos, no porque sean malas, no lo saben, por eso nosotros tenemos que enseñarles”.

En relación al lenguaje utilizado a la hora de nombrar alguna persona con discapacidad, dijo: “Tenemos que tener presente que no dejamos de ser una persona, pero en mi caso en particular, no me afectan las palabras. Creo que la inclusión es más importante en las acciones, cuando vos hacés por la gente, no sólo las palabras, puede ser porque acepté totalmente mi discapacidad”.

Se considera una persona con una vida plena. Es posible verla en su canal de Youtube.



Autor: Redacción EcoDias