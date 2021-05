PARA VER Y CONSIDERAR Cine

Fecha: Miércoles, 12 Mayo, 2021 - 00:00

Con un retraso de dos meses, se realizó la 93ª entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.



Este año, para prevenir aglomeraciones durante la pandemia, la ceremonia se desplegó entre el Dolby Theatre, la estación de trenes de Los Ángeles y una sucursal remota en Londres, además de intentar acortarla ofreciendo los números musicales en una suerte de previa y concentrándola en el cambio de manos de las estatuillas doradas.

Como en otras ocasiones, no hubo maestro de ceremonias como tal, pero varias estrellas -entre las que destacó especialmente Brad Pitt- se repartieron la tarea de presentar las 23 categorías en disputa.

El cambio más evidente fue el orden en que se entregaron las estatuillas y como para probarlo la noche abrió con un premio importante como el de “Mejor Guión Original”, que fue para Emerald Fennell por Hermosa venganza.

Luego ‘El Padre’ ganó el de “Mejor Guión Adaptado” y el desfile continuó con la danesa Another Round ganando por “Mejor Película Internacional”; Daniel Kaluuya como “Mejor Actor de Reparto por Judas & The Black Messiah; y el doblete de Ma Rainey’s Black Bottom con los premios al “Mejor Maquillaje y Peinado” y “Mejor Diseño de Vestuario”.

A mitad de la ceremonia, Chloé Zhao fue premiada por la “Mejor Dirección” de Normadland, que no sorprendió porque venía ganando casi todo, sino porque ese premio suele ir de la mano del mayor.

Inmediatamente, llegó el súper merecido Oscar por “Mejor Sonido” para Sound of Metal y el típico bloque dedicado a cortometrajes y documentales, que distinguió a Two Distant Strangers como “Mejor Cortometraje”; If anything happens I love you como “Mejor Cortometraje Animado”; Colette como “Mejor corto documental” y la producción de Netflix My Octopus Teacher como “Mejor largometraje Documental”.

Una marea de desconocidos mechados con el Oscar a Soul como “Mejor Película de Animación”, en lo que casi es una rutina para Pixar.

Tenet ganó por “Mejores Efectos Especiales” y fue el mayor premio consuelo de la noche para un éxito más cacareado que real, seguido por la actriz surcoreana Yuh-Jung Youn, que ganó como “Mejor Actriz de Reparto” al interpretar a la inusual abuela de Minari y brindó el momento más simpático de la noche.

Por su parte, Mank ganó dos consecutivos por “Mejor Fotografía” -maravilloso blanco y negro de Erik Messerschmidt- y por “Mejor Diseño de Producción”, que fueron pocos si se tienen en cuenta sus 10 nominaciones.

Luego una tanda de segundas preseas para Sound of Metal por “Mejor Montaje”; Soul por “Mejor Banda Sonora” y Judas & The Black Messiah por la “Mejor Canción Original” y a casi tres horas de comenzada la ceremonia, llegó el segmento ‘In Memoriam’ con una apelación previa a la pérdida colectiva de la humanidad, pero con algunos olvidos y a una velocidad tal que pareció una falta de respeto.

Finalmente, llegó el premio mayor a “Mejor Película” a Nomadland, lo que convirtió los minutos restantes en un anticlímax, donde Frances McDormand se llevó el premio a “Mejor Actriz” también por Nomadland y por último Anthony Hopkins el de “Mejor actor” por El Padre, pero como no estaba en la sala y su agradecimiento estaba grabado sonó como una nota muy baja.

En definitiva, una velada diferente sólo en la superficie y tan aburrida que tuvo un 50% menos de la audiencia usual, no sólo por lo anterior sino porque el cine ha cambiado, la televisión ha cambiado y estos premios van a tener que hacer lo propio o se volverán un recuerdo.



Autor: Redacción EcoDias