Fecha: Miércoles, 30 Septiembre, 2020 - 00:00

En un encuentro virtual se convocaron los principales referentes bahienses en materia de hábitat para dialogar colectivamente sobre el Derecho a la Vivienda.



La reunión se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre por la plataforma Zoom. El motivo fue tratar de modo conjunto un debate respecto a las medidas, alternativas y estrategias posibles para que familias puedan acceder al hábitat de forma justa.

Luego de la introducción del ex concejal por Integración Ciudadana, Raúl Ayude, tomó la palabra la becaria del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, Lucia Alejandra Cobos, quien dijo que “la coyuntura tiene varios puntos que se convergen en la situación del hábitat que ponen de manifiesto problemáticas estructurales de manera contundente”. Cobos aludió en su exposición al relevamiento y sistematización de la realidad en los barrios y asentamientos bahienses.

A su turno, el coordinador de la Asociación Civil Ser Comunidad, Diego Fonseca, expuso que “el tema del Hábitat Social es un tema muy preocupante y también lo es que se ponga el tema en el tapete de la opinión pública justamente cuando se dan las usurpaciones. Se señala el derecho a la propiedad privada y la sociedad no pone énfasis en el terrible escenario por el que transitan millones de familias diariamente, eso se silencia, no se ve. Pero preocupa cuando una persona o grupo se ve afectada en su derecho a la propiedad privada”.

El dirigente social puntualizó que “ojalá la injusticia y la inequidad que viven muchas familias por no poder acceder a una tierra y vivienda justa sea algo que esté en la primera plana de los diarios y medios de comunicación social”. Reseñó el trabajo barrial realizado por Ser Comunidad, destacando a su vez lo generado por Cáritas Bahía Blanca en materia habitacional. Completó su intervención con referencias al rol del estado y la experiencia de determinados planes de viviendas.

Integrante del área de Vivienda de Cáritas y responsable de la construcción de un barrio social, Juan Sarai relató la gestión territorial del programa de Fondos Rotativos Solidarios, que lleva más de 20 años de antigüedad en la ciudad, con la cogestión de tres instituciones. “Consiste en dar un microcrédito para la mejora y/o ampliación de la vivienda. Se dan en materiales, de forma escalonada en la que pueden sacar otros créditos a medida que van devolviendo el dinero. Se basa en la confianza”, explicó Sarai quien comunicó el abordaje integral del programa.

Durante la reunión, varios integrantes y coordinadores de diversas organizaciones e instituciones de la comunidad expusieron su perspectiva y experiencia desde sus trabajos territoriales, académicos y de investigación. Para quien esté interesado en profundizar su conocimiento respecto a la problemática del Hábitat, la jornada está disponible en la cuenta de Facebook de “Nuevos Vientos”, co-organizadora de la actividad junto a Ser Comunidad.



Autor: Redacción EcoDias