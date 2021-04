EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Salud

Fecha: Miércoles, 21 Abril, 2021 - 00:00

Cuerpos, sexualidad y géneros son los ejes centrales del proyecto Conta ESI, a través de juegos didácticos hacen posible poner en palabras estos temas.



El 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud, uno de sus aspectos relevantes es construir un mundo más saludable y justo. Conta ESI es un proyecto educativo que brinda herramientas didácticas para hacer fácil abordar temas de la Educación Sexual Integral (ESI).

“Al ser voluntaria durante diez años de la Asociación Guías Argentinas pude observar lo difícil que es hablar de estos temas que a veces suelen resultar tabú. Poder abordarlos desde la didáctica de la ternura, como proponen los personajes y el cuento, es mucho más fácil y amigable para la persona que recibe la información y para quien la brinda”, introduce Maite Saldías.

El abordaje por ley es obligatorio en las escuelas de todos los niveles. Sin embargo, tanto docentes como familias en muchas ocasiones no saben cómo hacerlo, Conta ESI funciona como puente de estas situaciones.



Descubrir el género

“Siempre fui consciente de cuántas decisiones diferentes hubiésemos tomado o cuántas veces hubiésemos evitado una burla o un caso de bullying si hubiéramos sabido un poco más de estos temas”, expresa una de las creadoras de la propuesta.

La educación sexual integral no sólo aborda temas de la biología sino también las emociones y sentimientos, es mucho más transversal a todas las áreas. Dándole un espacio al diálogo podemos tener la libertad de elegir cosas diferentes. Además, el pensamiento crítico es otro de los motivos que impulsan el proyecto, para que cada persona pueda tomar sus propias decisiones, coincidiendo o no con lo expuesto por otras personas.

El cuento de Conta ESI invita justamente a hablar temas de identidad y de libertad de género, por eso surgen los peluches que utilizan que son representativos de las diferentes partes del cuerpo, se trata de personajes amigables. “Tuvimos un problema muy grande cuando quisimos empezar el proyecto porque no podíamos registrarlo por el tema de la moral y las buenas costumbres, y al utilizar esta didáctica de que los personajes tengan ojos y boca hace que sean amigables. Nos han dejado abrir muchas puertas no solamente en colegios, centros de guías u hogares, sino también en iglesias evangelistas”, comenta Saldías.

“Tenemos un personaje que es la boca y otro que es el corazón, y ambos invitan a compartir que todos tenemos la libertad de expresar lo que nos gusta y no sentirnos invadidos o posicionados por lo que el común de las personas dice”, expresó. Todos los personajes trabajan los temas de la autoconfianza, el autoconocimiento y el empoderamiento para poder preguntarse quién soy y decir yo soy.

Por otro lado, trabajan mancomunadamente con una sexóloga educativa en Centros de Día, en los que el uso de esta técnica les dio accesibilidad para hablar con personas con discapacidad. Los personajes son peluches desmembrables, se pueden reconocer con el tacto, con la vista y diferentes sentidos cada parte, sin sentirse invadidos en el espacio personal.



La educación en redes

Al ser un proyecto que también se puede ver en las redes sociales significa romper con el estereotipo de hablar temas de sexualidad en ámbitos en donde no es muy común. Esta herramienta es gratuita y se puede encontrar en www.contaesi.com.ar, incluye el cuento para compartir en familia o en grupos de personas y también posee materiales coloreables para poder ir conociendo las formas.

“Se trata de generar un espacio de diálogo en las redes, es tomarse el tiempo para hablar de sexualidad, es sentarse y compartir el qué te pasa, qué sentis”, expresó con convicción.

Además, este proyecto aborda temas sobre los análisis y chequeos médicos que deben hacerse las personas para mantener una buena salud. Se trata entonces de poder otorgar información de cómo serán esos estudios, qué significa hacerlos y cómo uno tiene que estar preparado para atravesarlos. Se propone así superar sos miedos con información

A las mujeres se les enseña desde niñas que deben acudir una vez por año para hacer los controles correspondientes pero los varones pueden estar incluso toda su vida sin pasar por ninguno.

“La red que más estalló fue TikTok y allí se pusieron en contacto con nosotros varios especialistas en urología diciendo que necesitaban de esos peluches para hacer más visual su trabajo y que realmente los hombres tomen conciencia”, comentó la precursora.





TRES REGLAS BÁSICAS

Cada peluche viene con un manual que incluye estas reglas, se predican siempre que se habla de educación sexual integral, sobre todo con chicas y chicos:

1- Las partes íntimas nadie las puede tocar.

2- No hay secretos si los secretos te hacen sentir mal.

3- Tener identificada a una persona de confianza a la cual acudir en cualquier situación de afección o de que la están pasando mal por alguna cuestión.

Es posible conocer más de la propuesta en Instagram (conta.esi) y en su página web.



Autor: Redacción EcoDias