Fecha: Martes, 9 Junio, 2020 - 00:00

El movimiento cumplió 5 años, con réplicas en 80 ciudades de Argentina y varios países del mundo, la premisa “Ni Una Menos, ni una muerta más” se alza desde las redes sociales.



“Es símbolo emblemático de la lucha contra la violencia machista y el sistema patriarcal. Un grito que se hizo masivo alimentado de la experiencia histórica del movimiento feminista. La forma más disciplinadora de violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries es la batalla que se libra sobre nuestros cuerpos”, afirmaron desde la organización de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Bahía Blanca. La pandemia obligó a que la ocasión sea recordada por las redes sociales, sin la realización de la habitual marcha.

En 2015, se produjo el evento inicial, que generó otras tantas visibilizaciones como “MeToo” y “Mirá cómo nos ponemos”, reacciones frente a la agresión y acoso sexual, muy difundidas a través de las redes sociales. Si bien se conocían innumerables casos de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, hacía poco tiempo -en 2013- que el femicidio se reconocía como la figura legal que encuadraba a los homicidios, es decir, jóvenes, adolescentes y mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres.

El Observatorio de femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” publicó en su informe 10 años- de 2008 a 2018- que 66% de las víctimas tenía entre 19 a 50 años. Asimismo, el hecho fue perpetrado en la casa de la víctima en el 51% de casos, mientras que el 49% en la vivienda compartida con el victimario.

En cuanto a la situación en tiempos de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio, en el período de 20 de marzo al 28 de mayo, las víctimas fueron 57; el lugar del femicidio en 71% de los casos fue en el hogar de la víctima, siendo 65% asesinadas por su pareja o ex pareja. Está autorizada a romper la cuarentena, cualquier mujer que se encuentre en una situación grave de violencia de género. Se aconseja llamar de forma gratuita a la línea 144, para pedir asesoramiento y acompañamiento.

La provincia con mayor cantidad de víctimas fue Buenos Aires -con 27-, siguen Santa Fe, Tucumán y Misiones. El Observatorio subraya que 77 niñas y niños quedaron sin su madre, en el 73% eran menores de edad, también 4 de las víctimas fueron niñas.



Hacia la emergencia por violencia de género

Desde el Frente de Todos, impulsan un proyecto de ordenanza que declare la “emergencia pública en materia social por violencia por razones de género” por el período de dos años.

Previo a la quinta sesión ordinaria del año, la concejala y presidenta del bloque, Gisela Ghigliani, mencionó a la Cooperativa de Trabajo Ecomedios que “la pandemia y el aislamiento han hecho que aumenten los llamados al 144” lo que terminó demostrando que “hay una vulnerabilidad y una exposición mayor”.

En tanto, el proyecto de ordenanza busca “brindar asistencia a las personas víctimas de violencia de género” y “generar programas específicos destinados a erradicar cualquier tipo de violencia patriarcal”, mencionaron en el documento.

Uno de los puntos del proyecto también asegura que la Dirección de Políticas de Género “deberá propiciar la creación de las Mesas Locales Intersectoriales de atención y acompañamiento”. Sobre esto, Ghigliani mencionó que también apuntan a un “acompañamiento comunitario” y la necesidad de conformar una mesa “intersectorial” había sido incentivada por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires que busca. “La declaración de la emergencia puede acelerar” su conformación, señaló.

“El abordaje de políticas públicas en materia de género no fue algo que se destaque”, señaló la presidenta del bloque sobre la situación de los últimos años en la ciudad.



UN CAMINO DESDE EL COOPERATIVISMO

En 2017, la Cooperativa de Trabajo Ecomedios Ltda. adhirió al Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género, propuesta de la Confederación Cooperar que logró más de 40 firmas.

El compromiso representa una diversidad de acciones hacia dentro y fuera de las entidades sociales y solidarias. Una de ellas, es la participación en espacios de reflexión donde las trabajadoras pueden exponer las problemáticas en común y buscar soluciones a través de protocolos de acción y protección de sus derechos, en especial atención a la agresión y acoso sexual dentro de los ámbitos laborales. Este fue uno de los puntos tratados en el Primer Encuentro de Mujeres Trabajadoras de Medios Autogestivos, realizado en Rosario en septiembre de 2019, organizado por la Federación Fadiccra de medios de comunicación, y que contó con la participación de 20 representantes de cooperativas de todo el país.

El cupo femenino es otro de los temas centrales a la hora de hablar del acceso laboral de mujeres en estos ámbitos, a pesar de que las realidades cooperativas son diversas, puesto que algunas están conformadas casi en su totalidad por trabajadoras, como es el caso del rubro textil o las vinculadas a los cuidados de adultos mayores o áreas sanitarias.

¿Cómo están integrados los Consejos de Administración? Garantizar el acceso de las profesionales y trabajadoras no debe ser por el mero cumplimiento de una tendencia. También esta representación debe ser acompañada por la formación y el compromiso de las mujeres cooperativistas, es decir, que su liderazgo surja justamente en el ejercicio cotidiano de su tarea.

Ecomedios, como cooperativa de comunicación, sigue trabajando por una comunicación social con perspectiva de género, tanto en su agenda de coberturas como en la redacción de notas con un lenguaje inclusivo, cuestiones que se van planteando en la tarea del día a día. Sabemos que aún queda mucho por hacer.



Autor: Redacción EcoDias