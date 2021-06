VISIBILIZACIÓN Derechos Humanos

Fecha: Jueves, 10 Junio, 2021 - 00:00

Se cumple un año más de la lucha contra las violencias hacia la mujer: “Hay que reconocer todo se lo debemos al feminismo”.



El 3 de junio del año 2015, se lanzó una convocatoria a través de las redes sociales bajo la consigna Ni Una Menos. Como respuesta a una serie de femicidios ocurridos en el país, este grito movilizó alrededor de 500 mil personas en diferentes localidades de la Argentina.

“Aquel 3 de junio significó la masificación de los reclamos feministas y contra los femicidios, fue una forma de popularizar lo que es el movimiento”, afirmó la integrante de Desbandadas, Verónica Bajo, quien también pertenece a la agrupación bahiense Acciones Feministas. El puntapié fue el femicidio de la adolescente Chiara Páez, hubo un pedido masivo de justicia en las calles de todo el país. Se expandió a países de Latinoamérica y Europa.

“Hoy, a seis años de aquella movilización, no podemos decir, lamentablemente, que las cosas están mejor. Los femicidios siguen siendo altos, los últimos datos son una mujer cada 35 horas y las características continúan siendo con un odio y una brutalidad muy grande”, expresó Bajo. El logro del movimiento estuvo dado el año pasado con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Aquellas manifestaciones permitieron dar mayor visibilidad a reclamos que el movimiento feminista venía sosteniendo desde hacía años, y significó que la agenda de los feminismos adquiriera un lugar central dentro del debate público.



Actualidad

El grito Ni Una Menos, lanzado desde Argentina y extendido como marea en distintas regiones del mundo reclamando políticas públicas y compromiso social para frenar la violencia feminicida, cumple seis años.

La lucha sigue enfocada en las distintas violencias que sufre una mujer, siendo el femicidio el último eslabón de la cadena. Sin embargo, están vigentes los reclamos por la violencia en los medios de comunicación, la violencia psicológica, obstétrica, simbólica, económica, institucional y política.

“Queremos un cambio estructural, cultural y de raíz para que esto no suceda. Tampoco sirve pensar que encarcelando a todos los femicidas esto se va a terminar, porque si no hacemos un cambio cultural y si no hay políticas públicas desde el Estado y educación continua la violencia machista seguirá. También es un compromiso social y una responsabilidad de los medios, porque la violencia mediática es un caldo de cultivo hacia otras violencias”, sostuvo Bajo.

Luego de este recorrido histórico, hay mucha más concientización de la violencia machista y más acceso a la información. “Hay un crecimiento, y pensamos que esto es posible si nos unimos y estamos junto otras mujeres en esta misma lucha”. Agregó que a las mujeres las educan para ser rivales unas con otras, para competir, para ser cuidadoras y para no tener empatía con otros seres del mismo sexo. “Por ello, hay que reconocer todo lo que le debemos al feminismo, nosotras hoy no podríamos estar hablando, porque quizá no sabríamos ni leer ni escribir si no fuera por las feministas que lucharon por estos derechos”, añadió.

También reconoció que la situación de desigualdad y la opresión estructural son constantes, “el sistema capitalista está sostenido por las tareas de cuidado y sobre el cuerpo de las mujeres”, recordó.



Autor: Redacción EcoDias