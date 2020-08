TEMÁTICA VIGENTE Derechos Humanos

Fecha: Jueves, 6 Agosto, 2020 - 00:00

La agrupación local de actrices “Mujeres de Pelo Suelto” realizó una jornada participativa de reflexión, denuncia, debate y poesía.



A raíz del aumento de situaciones violentas por motivos de género en nuestra ciudad, desde la Cátedra libre de Educación Sexual Integral de la Universidad del Sur (UNS) surgió la necesidad de llevar adelante un abordaje de la problemática. De esta forma, las artistas acompañaron la iniciativa e intervinieron organizando un festival virtual a través de Zoom.

La convocatoria reunió a mujeres comprometidas con la lucha y con la causa que no sólo eran de Bahía Blanca y la zona sino también mujeres que viven fuera del país. “Fue realmente conmovedor porque tuvimos una audiencia estable mirándonos durante dos horas y con más de 1300 reproducciones el video”, explicó Mariela Rigano, una de las integrantes de la Cátedra y también de la agrupación.

“Esta complicado porque las mujeres que tenían una situación previa de violencia se ven obligadas a convivir todo el día con el agresor y en otros casos los acosadores se han acercado faltando a la restricción y como la atención dentro de la ciudad esta puesta en otro lugar hemos recibido respuestas que la policía no puede accionar por distintos motivos, porque no tienen vehículo o no tienen nafta”, agregó Rigano respecto al incremento de la compleja situación que atraviesan las mujeres en el contexto de pandemia.

“Mujeres de pelo suelto” está conformada por Adriana Di Tillio, Graciela Mónica García y Mariela Rigano. Organizadas de manera colectiva, popular y feminista, hacen uso de la teatralidad como herramienta de denuncia y concientización. A través del teatro, la literatura, el arte y la pedagogía busca el empoderamiento de la mujer obrera y su acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad. Hasta el momento han realizado numerosos encuentros, obras teatrales, talleres de escrituras, de arte en general y talleres que vinculan lo artístico y lo pedagógico con saberes que pueden dar lugar a que mujeres puedan tener alguna salida laboral.



En red

La agrupación forma parte de una colectiva mayor “Volanderas” que reúne a “Mujeres de Pelo Suelto” y otro grupo que está en gestación. Se trata de una propuesta inspirada en el grupo de teatro del oprimido de la UNS que trabaja experimentando con las técnicas del teatro obrero y tiene como temática las problemáticas de las mujeres.

“Quiere denunciar las distintas opresiones que vivimos las mujeres particularmente trabajamos la relación entre violencia y pobreza y hacemos teatro en espacios no convencionales. Montamos las obras en escuelas, en la calle, en fábricas, bares”, reseñó Rigano respecto a la razón de ser de la agrupación.

En definitiva, las expresiones y representaciones del colectivo de mujeres tienen como finalidad despertar conciencias. Próximamente estarán desarrollando “Latinoamérica contra la violencia” un nuevo evento virtual que estará abierto también a hombres y otras identidades. Así también, pretende reunir artistas de todo el continente y fusionar la escritura, con la música y otras expresiones artísticas.



Autor: Redacción EcoDias