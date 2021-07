TRABAJO COOPERATIVO Economía social

Fecha: Jueves, 24 Junio, 2021 - 00:00

Las trabajadoras de Las Flores Baldosas continúan trabajando para mejorar sus productos, incrementar las ventas e impulsar iniciativas de beneficio colectivo.



A dos años de empezar a fabricar y comercializar baldosas, las jóvenes siguen construyendo para sostener su proyecto productivo, poder fortalecerlo y también llevarlo más allá. Actualmente, el proceso de producción lo están llevando a cabo en la Sociedad de Fomento de Villa Serra y van por un sueño: lograr tener su sede propia en la casa de una las trabajadoras.

Hoy, la comercialización de baldosas está orientada a clientes particulares. “Estamos vendiendo por redes sociales más que nada y nos consultan y estamos trabajando en esta modalidad. Siempre para confirmar un pedido pedimos un 30% de adelanto porque nos ha pasado que nos han encargado y no han venido a buscar el pedido y después nos cuesta venderlo. Después fabricamos y una vez que el pedido es entregado se cobra el resto”, indicó Cintia Troncoso.

Padecen una gran caída de ingresos en estos tiempos de emergencia sanitaria. “Estamos constantemente tratando de vender por redes sociales para que nos salgan pedidos y también generando stock de baldosas”, agregó Troncoso sobre los objetivos en los que están fuertemente trabajando. “Cuando recién arrancamos no sabíamos sacar los costos ni nada y estábamos trabajando para recuperar el material y no ganábamos nada. Hoy en día somos más astutas en ese sentido entonces sacamos nuestra ganancia, recuperamos lo gastado y aparte de eso generamos un fondo para seguir generando stock y demás”, explicó.

“Estamos metiéndole a full con proyectos que están saliendo desde Nación y nos presentamos para poder generar más puestos laborales. Desde Cáritas nos donaron una hormigonera más entonces ahora tenemos otras herramientas que antes no teníamos”, destacó. Las baldosas pueden colocarse en veredas y patios, también pueden utilizarse como revestimiento de pared. Cada cliente puede darle el uso que necesite. Con una medida de 40×40, grosor de 3 centímetros y varios diseños diferentes, los materiales se comercializan a precios accesibles y hacen posible la renovación de cualquier tipo de espacio.



Gestoras de oportunidades

Las tres jóvenes mujeres llevan adelante la fabricación de baldosas, bajo el nombre “Las Flores” y trabajan de manera cooperativa para construir un servicio que apuesta al crecimiento. Vecinas del barrio y participantes del programa Envión, canalizaron este proyecto a partir de experiencias previas y la donación de una máquina. La propuesta se dio también gracias a la donación de una bolsa de cemento y un metro de arena, desde la cooperativa La Poderosa.

También emprendieron como una forma de tener trabajo bajo los horarios coordinados entre ellas y construir bajo su propia gestión. De esta forma, Cintia Andrea Troncoso, María Laura Morales y Sofía Méndez, estudian la secundaria, quienes aún no la terminaron, atienden la crianza de sus hijos e hijas, y las demandas cotidianas y también logran tener tiempo para la capacitación. “Queremos incorporar más mujeres a medida que vayamos avanzando con las maquinarias y la forma de fabricación porque elaborando más metros de baldosas por día cubriríamos más sueldos”, destacó Troncoso.

“A futuro proyectamos al menos una pequeña empresa donde trabajen quince mujeres, también una guardería para poder cuidar a los nenes y que las mamás puedan trabajar igual, armar un fondo de emergencia para mujeres víctimas de género por situaciones que están pasando en nuestro barrios, avanzar y seguir creciendo”, concluyó la emprendedora.



Autor: Redacción EcoDias