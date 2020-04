EN TODAS LAS SUCURSALES Economía social

La Cooperativa Obrera implementa distintas acciones para hacer frente a la emergencia sanitaria. Con un gran plan de contingencia, la entidad trabaja para llevar tranquilidad a sus asociados, colaboradores y consumidores en general.



“En La Coope estamos haciendo un enorme esfuerzo para prestar el mejor servicio posible, y al mismo tiempo, accionando diariamente para mantener informados a los asociados en cuanto a la prevención del Coronavirus COVID-19. Hoy más que nunca, seamos responsables como individuos y solidarios entre todos”, comunicó la organización en sus medios digitales.

La empresa social puso en marcha un paquete de medidas y protocolos de contención. En su página web, donde se concentran el cúmulo de comunicados, las acciones se categorizan en: “Medidas de prevención para consumidores”, “Higiene y desinfección de sucursales”, “Distanciamiento Social”, “Cuidados de los colaboradores de La Coope”, “Abastecimiento de sucursales” y “Ofertas y cuidado de la economía familiar”.

En diálogo con la Cooperativa EcoMedios, el gerente de Supermercados, Mariano Glass, expresó: “Trabajamos, por un lado, en garantizar la seguridad a todo el personal y de los consumidores que concurren a las sucursales con todas las medias de higiene, desinfección, protección al personal y medidas de distanciamiento social. Por otro lado, trabajamos en articular y garantizar el abastecimiento de mercadería para que no falten productos en este momento”.

Al decretarse que los supermercados eran actividades esenciales, “tuvimos que tomar medidas para seguir funcionando a pesar de la cuarentena extremando todas las medidas de limpieza, todos los cuidados que se tienen para el personal y al mismo tiempo haciendo todas las gestiones para asegurar que la mercadería llegue a las góndolas y que los consumidores puedan estar abasteciéndose”, puntualizó Glass.

La entidad dialoga de manera permanente con las autoridades nacionales, provinciales (tiene sucursales en Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y La Pampa) y las locales en cada caso. Y también en sintonía “con el Sindicato de Empleados de Comercio de estar haciendo un horario reducido”.



Pensando en la salud de toda la comunidad

Entre las primeras medidas se marcaron líneas azules en el sector de acceso a las cajas registradoras -para marcar el distanciamiento social- y se diseñó una protección para las trabajadoras y los trabajadores en ese sector, evitando el posible contacto. “Se está trabajando en situaciones que tal vez no son las habituales pero de la mejor manera posible así que vale el esfuerzo por parte de todo el personal”, reseñó.

“Entra menos gente al momento de hacer las compras, se pide que solo vaya una persona de la familia, se pide que no se vaya más de una vez por día a comprar, se preparó el sistema para quien quiera ir una segunda vez se le bloquee la compra. Se trata de que la gente entienda que no es un paseo ir al supermercado sino que tiene que respetar la cuarentena”, agregó.

En cuanto al rol de la Cooperativa Obrera frente a este contexto, Glass aseguró que la tarea primordial es “llevar tranquilidad para asegurar que no falten productos porque lo mejor que podemos hacer es transmitir que trabajamos dentro de una situación inédita con la mayor normalidad posible”.

Asimismo, respecto a las ofertas y los precios de los productos, explicó: “Se mantuvieron todos los precios cuidados, se mantuvo la canasta de La Coope, se mantienen las promociones que hace la cooperativa”.

“Es una situación inédita pero estamos trabajando de manera coordinada, con mucha comunicación entre nosotros y con los organismos públicos. Hay un Comité de seguimiento que se hizo en cooperativas del cual estamos al tanto permanentemente y hay mucho acompañamiento”.

“Pedimos mucha comprensión a los consumidores si en algún momento ve que el servicio no es exactamente igual al que están acostumbrados y también agradecemos enormemente el gran compromiso de todos y de aquellos que trabajamos en La Coope”, concluyó el dirigente.



