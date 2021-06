CONCIENTIZACIÓN Interés general

Fecha: Jueves, 10 Junio, 2021 - 00:00

Unicef lanza una campaña para sensibilizar y frenar los discursos de odio en el Día Mundial de Internet.



La iniciativa, que cuenta con la participación de referentes y activistas que sufrieron ataques por su identidad de género, orientación sexual, características físicas o nivel socioeconómico, tiene como objetivo dar herramientas y empoderar a las y los adolescentes.

“Unicef todos los años trabaja para el día de internet ya que es una oportunidad para hablar con chicas y chicos sobre la buena práctica en internet, y los derechos de niños y adolescentes en redes y entornos digitales”, dijo el oficial de Comunicación y Campañas de Unicef Argentina, Adrián Arden en una charla con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios.

Este año decidieron hablar sobre esta temática tomando datos del año 2020, representando un parámetro importante por el gran aumento en el uso de internet y redes sociales y también el incremento de denuncias de acoso y hostigamiento que sufrieron chicas y chicos. “Con esa información elaboramos este mensaje para desestimar los recursos de odio en redes y también para entregar herramientas sobre cómo bloquear estos mensajes. Además, para apoyarlos a que sean quienes son en redes, que muestren sus opiniones y su personalidad, ya que nos parece que es importante que digan lo que piensan más allá de alguna agresión puntual puedan recibir”, añadió.

El Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se celebra todos los años a nivel mundial el día 17 de mayo para promover la importancia de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y buscar el acortamiento de la brecha digital, entre otros aspectos. Además, es un día para recordar la importancia de proteger los derechos de las infancias y adolescencias en Internet.

Arden explicó que “lo que queríamos también es proponer a los chicos y chicas que tengan una conversación entre pares sobre cuál es la responsabilidad de estar en las redes sociales, a la hora de escribir un mensaje pensar si es hiriente para la otra persona, qué impresión deja el mensaje que se va a poner, si es machista o denigrante, la importancia de reflexionar para evitar causar un daño a alguien. Pensar en lo que se escribe y pensar si eso se lo diríamos a una persona cara a cara. Entender que las pantallas no son escudos para agredir y silenciar a otras personas. También es importante reaccionar cuando vemos estos mensajes agresivos y dañinos con una respuesta desde el respeto y con argumentos verdaderos”.



Informe

El mundo online es un espacio propicio para que los mensajes de discriminación, la hostilidad y violencia se propaguen con mayor facilidad. Según una consulta realizada en U-report, la plataforma de participación de Unicef, relevó la opinión de 794 jóvenes: el 70% de los chicos y las chicas cree que aumentaron las actitudes de odio en las plataformas digitales. Además, más de 9 de cada 10 fue testigo de un ataque hacia una persona o grupo y el 44% de los y las entrevistados ha sufrido agresiones por parte de haters.

Siguiendo esta línea, Arden agrega que “3 de cada 10 encuestados reconocieron que tuvieron alguna vez una actitud hater. Son números que ya a todos nos tendría que poner a trabajar en cómo mejorar la convivencia digital, cómo mejorar la forma en cómo nos relacionamos en el entorno digital y en redes sociales específicamente”.

Los resultados de la consulta también indican que los discursos de odio se concentran principalmente en Twitter, con un 52% e Instagram con un 21% y que casi uno de cada dos encuestados afirmó que la comunidad LGTBIQ+ es el colectivo más atacado por haters. Ante las consultas sobre sus sensaciones frente a estos mensajes de odio, un 55% de los chicos y las chicas expresó que siente enojo y un 24% preocupación.

El vocero de Unicef Argentina explicó que la pandemia hizo que más chicas y chicos estén en redes y entornos digitales. El año pasado creció más de un 60% el uso de internet, significa que están viendo estas agresiones y recibiéndolas. Una de cada cuatro no tienen las herramientas para lidiar con ello, no saben cómo bloquear o silenciar a un agresor, no saben cómo protegerse, entonces creemos que la pandemia, entre otras cuestiones, potenció el uso tóxico en redes sociales.



Autor: Redacción EcoDias