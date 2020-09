PRODUCCIÓN CULTURAL Cultura

Fecha: Viernes, 18 Septiembre, 2020 - 00:00

Presenta su cuarta edición “Derivas Urbanas 2020”, desde el 15 de septiembre hasta el 30 de octubre serán recibidas las obras literarias.



Este año, el contexto de aislamiento social promueve otro tipo de encuentro e invita a escritores y escritoras a narrar desde sus propias perspectivas las dinámicas, lógicas, sentidos que hacen a la ciudad en la que habitan. Se trata de una apuesta a resignificar el territorio. “Cada ciudad habitada tiene sus formas particulares de pensar lo que se come, lo que se enseña, lo que se sana, lo que se conversa, lo que se construye (y destruye), lo que se informa, lo que se desea, lo que se escucha, lo que consume, lo que se produce, lo que se baila, lo que se imagina”, se expresa en el comunicado oficial del evento.

Así que, hablar sobre lo urbano no tiene que ver con vinculaciones estrictamente temáticas sino con la producción de escrituras personales que aborden narrativamente la ciudad, a partir del modo singular de decir, de contar, de narrar que tiene cada autor y autora.

“Es vital no solo para la literatura entender el espacio que habitamos. Eso va desde nuestra casa, a nuestro barrio a nuestra ciudad, y así abriendo el zoom hasta el continente y el universo. Creo que los escritores tienen una sensibilidad para captar eso y de alguna manera volcarlo a sus textos”, explicó Nicolás Guglielmetti, quien será parte del jurado evaluador.

“Creo que la pregunta de esta edición apunta a averiguar cómo condiciona o se desarrolla en mi escritura la ciudad que habito. Después va a quedar en la impronta e imaginación de cada concursante desarrollar y crear un texto que se ajuste a las bases, todo muy subjetivo pero de subjetividades está llena la vida y la literatura”, agregó.

Cada participante o grupo de participantes podrá enviar hasta una obra de género narrativo, escrita en español. La producción debe ser original, inédita y no estar premiada ni presentada a otro concurso pendiente de fallo, en el momento de enviar el original a este certamen. Las autoras y los autores que resulten seleccionados serán notificados vía correo electrónico una vez que el jurado haya emitido el fallo.

Las obras seleccionadas serán publicadas en una antología virtual, bajo el cuidado de las editoriales Colectivo Semilla y HD Ediciones. Será distribuida en bibliotecas populares y en bibliotecas de instituciones educativas de la ciudad de Bahía Blanca. Se entregará diploma con la mención obtenida. “Vamos a tener en cuenta que haya un punto de contacto o varios con la consigna pero en mi caso particular me voy a dejar llevar por los textos que de alguna manera me movilicen, ya sea por un procedimiento novedoso, por lo que cuenta o por la potencia narrativa con que se está contando. Me gustaría encontrarme con cuentos potentes que se desarrollan en esta ciudad”, añadió.

La convocatoria excede a escritores y escritoras de Bahía Blanca. El propósito de esta edición, al verse imposibilitadas las actividades convencionales de un festival de literatura, es seguir extendiendo los vínculos entre los autores locales y los del resto del país además de acompañar y apoyar a los artistas visibilizando su trabajo en el presente contexto. Para obtener más información escribir a festivaldenarrativabahiablanca@gmail.com con el asunto “consulta”.



