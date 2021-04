MOVILIZACIÓN Derechos Humanos

Fecha: Viernes, 19 Marzo, 2021 - 00:00

Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con actos y marchas en todo el país.



“En un contexto donde leemos casi 70 femicidios en dos meses, en donde los casos nos tocan de cerca cada vez más, donde Úrsula Bahilló denunció 18 veces a su ex novio policía por violencia de género y donde Paola Tacacho hizo lo propio unas 20 veces, además de lograr elevar el pedido a juicio contra su abusador, aún así fueron víctimas de femicidio”, aseguraron las oradoras en la Plaza Rivadavia.

Bajo el lema central “Basta de femicidios, el estado es responsable”, la movilización recordó a las víctimas de los femicidios durante la pandemia, entre ellas a Susana Melo, asesinada por un hombre con quien mantenía una relación. Este hecho se produjo unos días antes de declararse el aislamiento preventivo, social y obligatorio, en la localidad de Ingeniero White. También por eso el lunes 8 por la tarde noche se mantuvieron las voces en alto.

Desde las 17 hs. mujeres jóvenes, adolescentes y adultas se congregaron en la Plaza Rivadavia. Posteriormente, se realizó un mesazo informativo con voces a micrófono abierto y representaciones artísticas. Sobre las 19 hs. comenzó la movilización.

Aunque es un encuentro que se realiza todos los años, éste fue particular. No solo por el contexto de pandemia que atraviesa el mundo, y por ende tuvo que ser bajo cuidados de protocolo, sino porque fue el primer año que se marchó con el logro ganado de las mujeres a fines del año pasado: la ley de interrupción voluntaria del embarazo.



Consignas

Organizado por el grupo de mujeres que integran la Campaña del Aborto Legal Bahía Blanca, ellas quienes dieron a conocer el principal objetivo del encuentro: la real implementación de la Ley 27.610. Representantes de los pueblos indígenas, diferentes corrientes políticas y sindicatos marcharon detrás de familiares de Susana Melo, que pedían justicia por ella y por todas las mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujer. La marcha comenzó con el grupo de mujeres “Cuerda Candombe” y el baile que anima a seguir la lucha y la presencia en las calles.

El foco se centró en la búsqueda de hacer efectivos los derechos para dignificar la vida de las mujeres, y no en una celebración. También se denunció la precarización y explotación laboral, el racismo estructural, la esclavitud en el trabajo de las grandes empresas, el salario mínimo, la necesidad de concretar el cupo laboral indígena, y se abogó por continuar la lucha contra el infecticidio.

Las palabras finales fueron: “El movimiento de mujeres trabajadoras y disidencias, que logró el aborto legal hace menos de tres meses, ahora tiene el desafío de ir contra la objeción de conciencia y contra la penalización”.

“¡Y ahora que estamos juntas! ¡Y ahora que sí nos ven! Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo, que va a vencer”, fueron los versos cantados entre las presentes que sumaron dos cuadras del centro bahiense.



ARGENTINA UNIDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Gobernadoras y gobernadores firmaron el acta de compromiso “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género” en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. El acto se realizó en el Museo del Bicentenario en la Casa Rosada.

La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, explicó que “si no articulamos y sumamos las miradas de género, de seguridad, de justicia, a nivel nacional, pero también a nivel provincial y a nivel local comprometiéndose también los poderes judiciales y legislativos, solo vamos a seguir lamentando la muerte de las mujeres”.

“Este día, que en muchas otras ocasiones hizo que las mujeres salieran a las calles, las llenaran con demandas de igualdad, reclamaran por el derecho de ejercer libremente sobre su cuerpo, igualdad de trato por el trabajo, yo quise que este día sea un día de respuestas”, aseguró el presidente Alberto Fernández respecto a la decisión de la firma de este pacto por parte de representantes de las provincias argentinas.



Autor: Redacción EcoDias