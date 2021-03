EN BUSCA DE LA IGUALDAD Derechos Humanos

Fecha: Miércoles, 24 Febrero, 2021 - 00:00

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra el 11 de febrero y promueve su acceso y participación plena y equitativa en las áreas científicas.



“En lo que es tecnología e información lamentablemente no, hay mucha más cantidad de investigadores y docentes varones que mujeres”, afirmó la licenciada y doctora en Computación, Elsa Estévez, docente de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en diálogo con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios.

Respecto a las estrategias para que más mujeres se sumen Estévez reflexionó: “Lo que falta es trabajo en distintas áreas, porque nosotros como docentes podemos sensibilizar y dar a conocer pero también hacen faltas políticas, no solo desde el punto de vista de promover las mujeres en esta disciplina. Hay que facilitarles el acceso a distintos tipos de programas como becas de estímulo al estudio a la investigación y políticas en las organizaciones tanto públicas como privadas, para que se concienticen sobre esto”. Agregó que al momento de contratar y desarrollar las capacidades de los propios recursos hay que brindarles a empleados y empleadas una perspectiva de género, que concientice sobre el aporte que las mujeres profesionales pueden realizar.



Alcances de la carrera

La Licenciatura en Ciencias de la Computación abre espacios muy amplios de trabajo, tanto en empresas privadas desarrollando sistemas de información como en lo académico con tareas de investigación, en organismos no gubernamentales y en organizaciones internacionales.

“Hay distintos tipos de tareas que podemos hacer, para los cuales las mujeres tenemos muchas ventajas y capacidad: conocimientos, habilidades que nos da la formación y también capacidad que, muchas veces, vamos desarrollando con nuestra vida personal”, comentó Estévez.

En cuanto a su propia experiencia de ingreso y pertenencia, “fue difícil comenzar y algunas veces es difícil seguir porque hoy en día todavía no tenemos mucha equidad de género en esos ámbitos, la mayoría de los profesionales que se gradúan en carreras de tecnología siguen siendo hombres”.



Reconocimientos

La evaluación del trabajo es cada vez más profesional y es independiente del género aunque todavía hay resabios y estructuras que cuesta romper. La escala salarial no es la misma, tampoco en cuanto a promover a una persona a un determinado cargo o un ascenso, la mujer no ocupa el mismo lugar y no compite de igual forma que el hombre.

“En mi profesión no lo veo tanto -refiriéndose a no valorar el trabajo por ser mujer- cuando el trabajo es bueno se lo premia. Pienso que en otras áreas se puede dar más, pero en el ámbito de tecnología se nota que tenemos las mismas capacidades y no llama la atención que una mujer haga un muy buen trabajo. Lo que sí sucede es que es muy difícil que una mujer llegue a tener las mismas posibilidades que el hombre de poder realizar ese buen trabajo”, comentó la profesional.



¿Ser madre es una traba?

En los viejos patrones culturales que tienen algunas empresas, sí, más al momento de trabajar, una empresa mira las edades y prefiere contratar a un hombre antes que a una mujer porque hay posibilidades de que tenga familia. “Todavía hay empresas que se manejan con esas posturas y todavía hay cambios culturales importantes que tenemos que hacer”.

Respecto a la elección de carreras dentro de la ciencia, la tecnología y la información, los índices de inscripción de mujeres siguen siendo muy bajos, “se habla aproximadamente de entre un 5 y un 8% de la cantidad de ingresantes mujeres a las carreras del Departamento de Computación. Además, hay que sumarle la deserción que naturalmente se da, así que podría decir que hasta ese porcentaje es aún menor”.



La carrera como opción

Reconoció que existe una gran ventaja de formar equipos que sean multidisciplinarios y donde participen de manera equitativa tanto hombres como mujeres, la mayor desventaja está en que se necesita que más mujeres comiencen para poder llegar a esos puestos directivos. “Una de las mayores dificultades está en poder sensibilizar a las mujeres, abrir los ojos a que este tipo de carrera es una opción válida para su desarrollo profesional”, aportó.

Dentro del Departamento de Computación existe un grupo de tutores que se encargan de informar a ingresantes, quienes buscan posibles opciones para su futuro. El objetivo es sensibilizarlos acerca de las carreras de computación y en los campos donde pueden trabajar. Erradicar, además, el preconcepto de que una persona que estudia esta carrera está todo el día sentada atrás de una computadora escribiendo códigos que nadie entiende, y ver el valor que tienen estas tecnologías en el desarrollo de nuestras comunidades, de las sociedades y de los países.



Autor: Redacción EcoDias