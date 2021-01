COMPROMISO CON LA LECTURA Instituciones

Fecha: Martes, 12 Enero, 2021 - 00:00

Referentes de contención comunitaria desde su creación, reforzaron su actividad en el marco de la pandemia a través de las herramientas virtuales para llegar al público.



Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, ayudaron a organizar el tiempo de aislamiento obligatorio compartiendo información fidedigna y clara a la población donde se hallan insertas. También concientizan y promueven hábitos y conductas sanitarias que tienden al bien común. Asimismo, se presentaron como plataformas virtuales de acceso a la lectura, a la recreación y a diversas manifestaciones culturales durante el período de emergencia sanitaria, generando y fortaleciendo los lazos sociales.

Las bibliotecas populares de la ciudad, a través de sus bibliotecarias y bibliotecarios, pudieron acercarse desde las plataformas en línea de comunicación a lectores y lectoras, brindando una comunicación constante con contenidos de valor e iniciativas diversas mediante las redes sociales.



Una experiencia nueva

“No abrimos la biblioteca nunca, por lo menos hasta el año que viene no sabemos qué va a pasar porque es muy pequeña entonces decidimos hacerlo a puertas cerradas; los préstamos se hacen por redes sociales o por celular”, indicó por su parte, la referente de la Biblioteca Popular Daniel Aguirre, Carina Zabaloy.

El trabajo de una bibliotecaria cambió, creció su actividad y apreciación de su labor y el contexto habilitó un vínculo más cercano y personalizado con las personas. Procuraron a través de distintas estrategias lúdicas y pedagógicas seguir profundizando en el lazo entre la entidad cultural y la comunidad.

“Nos animamos a hacer por Zoom uno de poesía con Laura Forchetti que fue un éxito, la gente se enganchó. Se formó un lindo grupo, fueron tres encuentros. Todo lo demás que teníamos proyectado quedó en el tintero pero bueno con la esperanza de que podamos llevarlo a cabo”, reseñó Zabaloy. “Creo que la biblioteca desde que abrió fue fundamental para muchas personas. Es una gran compañía, la pedían un montón, la gente me preguntaba cuando abríamos. La lectura no pierde vigencia, la gente consume mucho, lee mucho. Logramos que entren en la rueda de préstamos de libros muchos que antes no lo habían hecho”, concluyó.

Por decisión gubernamental y como medida de prevención en salud, las bibliotecas populares bahienses debieron disminuir su trabajo caracterizado por múltiples talleres, reuniones, actividades para todas las edades, entre otras diversas jornadas. De esta forma, las salas de lectura y otros servicios se inhabilitaron y se desarrollaron desde las plataformas de comunicación digital.

Además del apoyo recibido por parte de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), las bibliotecas locales tejieron su propia red de contención entre pares y también contaron con el cariño de sus lectores y lectoras aficionadas que siguieron pidiendo su material de lectura de interés, socios y socias que siguieron aportando su cuota económica mensual y el respaldo de la comunidad en sí misma en su participación de las iniciativas virtuales.



Autor: Redacción EcoDias