PARA VER Y CONSIDERAR Cine

Fecha: Miércoles, 24 Febrero, 2021 - 00:00

Una positiva serie documental ha conseguido reflejar el poder de la acción colectiva.



El proyecto de rodar una serie sobre cooperativas alrededor del mundo y su posterior concreción estuvo a cargo de aroundtheworld.coop, una organización creada y liderada por el documentalista Andrea Mancori y la investigadora Sara Vicari, con el objetivo de fomentar el trabajo digno, la cultura democrática y el desarrollo humano sostenible.

En 2018 el equipo se puso en camino en su propio país, yendo a la ciudad de Castel Volturno en el sudeste italiano para entrevistar a los integrantes de la Cooperativa Casa Di Alice, que recupera tierras expropiadas a la mafia para que sean cultivadas y alimenten a la comunidad.

Primer paso de un largo viaje que no se hubiera podido concretar sin el respaldo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y los llevó por cinco continentes haciendo registros similares en cooperativas de Marruecos, Rwanda, Malasia, Nepal, Estados Unidos -uno en la ciudad de Berkeley y otro en New York-, Australia, Brasil, Costa Rica, Argentina, Uruguay, hasta la última parada en Polonia a mediados del 2020.

El resultado son trece breves cortometrajes, cuya duración promedia los 15 minutos, con una enorme capacidad de llegar a un público amplio por medio de la palabra y la mirada -a veces conmovida y por tanto conmovedora- de los propios protagonistas, que atraviesan la pantalla con experiencias de vida y de trabajo reales, tremendamente necesarias en medio de la crisis económica y sanitaria que afecta al mundo entero en este momento

Por la cercanía impacta particularmente el corto rodado en Creando Conciencia, la Cooperativa de trabajo que es ejemplo de economía circular y que reciclando residuos ha logrado dar sustento a muchas familias en la localidad bonaerense de Benavídez.

Hay otros que también son asombrosos. Entre ellos el dedicado a la Cooperativa Toudarte, donde un grupo de mujeres marroquíes ha logrado la independencia económica y la afirmación personal gracias a la producción artesanal del preciado aceite de argán que ya venden a mercados internacionales. El caso particularismo de la Koperasi MRSM Kepala Batas Berhad, de Malasya, una innovadora escuela donde estudiantes y profesores son miembros y comparten la experiencia de aprender y vivir un cooperativismo que también sostiene económicamente a la institución educativa. O el rodado en la Aboriginal Artists Cooperative, fundada en 1987 por diez artistas de diferentes grupos y lenguajes nativos de toda Australia, que se ha convertido no sólo en una vidriera y un mercado para sus obras, sino también en un espacio que les permite expresar sus identidades, reafirmar la cultura que los colonizadores trataron de aniquilar y propiciar un cambio social.

Actualmente, la serie completa puede verse en el canal de YouTube de la ACI y además de las ya mencionadas, muestra una diversidad de actividades desarrolladas por entidades cooperativas de diferentes tipos, aunque todas comparten la misma intención de impulsar la sostenibilidad social, económica y medioambiental a través del compromiso de cada uno de sus integrantes.



Autor: Redacción EcoDias