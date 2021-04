PARA VER Y CONSIDERAR Cine

Fecha: Viernes, 19 Marzo, 2021 - 00:00

Esta especie de patchwork de la experiencia humana tuvo su estreno mundial el 6 de febrero.



Life in a Day 2020 es un largometraje rodado como proyecto colectivo y destinado a reflejar 24 horas de la vida en el planeta.

Después de una convocatoria a nivel internacional, miles de personas aportaron algunos minutos de imágenes recogidas por ellas mismas el 25 de julio de 2020, que después de una laboriosa selección por parte de la producción y de la consiguiente edición conformaron un documental sobre ese día en particular y como adelanta el título, sobre la vida en general.

En realidad se trata de una secuela, ya que la idea y el método de producción y realización había sido probada con éxito en Life in a Day (Kevin Macdonald; 2011), que se dedicó al 24 de julio de 2010, aunque en aquel caso la convocatoria no tuvo una pandemia como distópico telón de fondo.

Lo mismo que su predecesora hace una década y como todo film segmentado, tiene altibajos en la narración y en la calidad de las imágenes a pesar de que se lo haya procesado, ya que el material fílmico provino de fuentes diversas, celulares en la mayoría de las veces.

Pero lo que no falta es variedad al comprimir en apenas noventa minutos un recorrido planetario del amanecer a la medianoche, en el que abundan paisajes y climas opuestos; escenas urbanas -muchas con falta de actividad humana, la presencia de mascarillas y los equipos sanitarios de estos tiempos de excepción-, pero sobre todo hay personajes/personas atractivos en el sentido amplio que excede lo estético.

Seres completamente anónimos que en muchos casos dan ganas de seguir conociendo: como la mujer que desespera por ser madre; la cantante trans que recorre las calles de su ciudad; el zapatero ambulante o el padre decidido a festejar el cumpleaños su hijita a pesar de sus pocos medios y la pandemia.

Multiplicidad con mayúscula, porque comprende tanto el drama como la comedia -imposible no reír con la bronca del pequeño que no pudo hacer su piyamada-, las luchas y los encuentros, la vida y la muerte, lo micro y lo macro y unos héroes invisibles en los editores del caudal inmenso de metraje, porque han conseguido hacer que fluya en una suerte de trama.

A pesar del obstáculo que significó la crisis sanitaria, los productores -entre los que se encuentra el director británico Ridley Scott- y los codirectores, pudieron llegar a estrenar el largometraje como estaba planeado el 1 de febrero último.

Fue durante la 44ª edición del Sundance Film Festival, que debió realizarse en formato virtual y pocos días después se lanzó en el canal oficial de YouTube de la producción, donde desde entonces puede disfrutarse sin costo y con subtítulos en gran cantidad de idiomas, incluido el castellano por supuesto.



Ficha técnica

Dirección: Kevin Macdonald, Mário Filipe Neves. Música: Harry Gregson-Williams. Fotografía: Jeff Bukowski. Edición: Nse Asuquo, Sam Rice-Edwards, Mdhamiri Á Nkemi. Origen: USA, 2021.



Autor: Redacción EcoDias