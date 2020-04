CLASES 2020 Educación

Fecha: Miércoles, 22 Abril, 2020 - 00:00

Las autoridades universitarias dieron la bienvenida al ciclo lectivo universitario, la virtualidad tecnológica se pone al servicio del aprendizaje y el saber.



“Es un desafío interesante”, apuntó el rector Daniel Vega al momento de hablar del comienzo del ciclo lectivo universitario en situación de Emergencia Sanitaria por Covid-19. “La gente está entusiasmadísima, el 90% está feliz de trabajar en esta modalidad virtual, los chicos también están muy entusiasmados, eso nos da mucha alegría, hay un gran compromiso de la comunidad”, describió en diálogo con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios.

Este inicio demandó un tiempo de organización y actualización, “lo hicimos con la modalidad virtual prácticamente en todas las cátedras excepto en aquellas que incluyen actividades de campo o áreas de la Salud que realizan actividades en los hospitales o centros de salud, que sí van avanzar en el campo de lo teórico. En estos casos, se reprogramarán las prácticas para cuando finalice el Aislamiento Obligatorio”, aclaró.

La fecha indicada fue el 13 de abril, momento en que se pusieron en funcionamiento las aulas virtuales, “fueron más de 1000 y compramos plataformas para que se puedan dictar clases sincrónicas, con los problemas de conectividad que estamos teniendo va a ser muy difícil. Estamos alentando que los docentes generen material para que los estudiantes puedan hacer uso de él cuando tengan buena conectividad”.



Marcada por el contexto

La habitual bienvenida se realizó por la página institucional, donde Vega dijo que “es un gran honor darles la bienvenida a la Universidad Nacional del Sur en esta etapa tan importante de sus vidas, quizás en uno de los momentos más difíciles y complejos para nuestro país”.

La experiencia de clases virtuales empezó en las Escuelas Medias dependientes de la UNS, “esto nos ayudó mucho y por eso modificamos la fecha de inicio, dándoles el tiempo a los profesores de que preparen el material”. La postergación permitió la organización del equipo docente en cuanto a las habilidades requeridas para el manejo de la plataforma. “Es más nuevo para muchos docentes que para los alumnos, que están familiarizados con la modalidad, las plataformas virtuales y están todo el tiempo en contacto con la tecnología”.

La Universidad Nacional del Sur (UNS) relevó las necesidades tecnológicas y la accesibilidad a WiFi a través de una encuesta, que les permitió conocer el alcance de la situación entre alumnas y alumnos con residencia en la ciudad, como así también de quienes viven en la región y en las provincias aledañas. Las acciones en torno a estas limitaciones plantearon varias comunicaciones con las telefónicas. “Pedimos que nos liberen la extensión .edu y que no lo cobren o que sean menores los costos para darles accesibilidad, esta es una de las alternativas”.



Aportes a la comunidad

La UNS ha impulsado varias acciones para favorecer a la comunidad en su conjunto. “Hemos puesto a disposición dos PCR para asistir al Hospital Interzonal Penna y ampliar su capacidad de análisis”. También se desarrolló una aplicación para relevar en tiempo real la gestión de recursos, “para saber cuántas camas quedan disponibles, cuántos respiradores, cuántos barbijos y todas las variables más importantes para la crisis, de manera que quienes toman las decisiones sepan dónde tienen los cuellos de botella, los principales problemas”, esta iniciativa se tomó junto al Municipio y Región Sanitaria I.

Dentro de los aportes de capital humano, se incentivó el armado de una red de voluntariado, “ya son más de tres mil personas, que quieren sumarse a distintos lugares para ayudar, una de estas iniciativas está en acción, son un grupo de jóvenes que están asistiendo a abuelos a través de un programa con Pami, para darles contención psicológica”, subrayó el rector. “Estamos muy contentos porque uno de nuestros desafíos era darle apertura a la Universidad, y eso se está logrando, se está dando esa fuerza”.

Consultado respecto al rol de los y las profesionales de la salud que están atendiendo a los pacientes como así también quienes trabajan en la investigación del Covid-19, Vega afirmó que “claramente la ciencia descansa en profesionales que han sido formados en universidades públicas y gratuitas, esto es motivo de orgullo”.



CAMPAÑA DE ALIMENTOS

Se concretó la entrega de alimentos donados, la campaña se realizó junto a la Cooperativa Obrera. La primera colecta de “Changos Solidarios” fue destinada a la Unidad Penitenciaria N° 4 de Bahía Blanca. Se realizó a través del Programa de Extensión en Contexto de Encierro (Pece UNS) de la Subsecretaría de Extensión de esa casa de estudios, para colaborar con la crisis sanitaria y alimentaria que también provoca graves afectaciones en el contexto carcelario.

"En este contexto de emergencia, las personas privadas de libertad no están recibiendo visitas de sus familiares y afectos, producto de una decisión consensuada con las autoridades del Servicio Penitenciario, generada por la conciencia de que tenemos que quedarnos en casa, para cuidarnos entre todos", expresó la abogada Ornela Scarano, coordinadora general del Programa Pece UNS.

"Por ello, la ayuda en alimentos es muy bienvenida. Y como retribución, los talleres de la cárcel empezarán a confeccionar los elementos que van a proteger a quienes se encuentran cuidándonos del avance de la pandemia". Participaron de la entrega el director de la Unidad Penitenciaria, Luis Velasco; el subdirector de Seguridad, Emiliano Carricart, y el concejal Federico Tucat, y también se entregaron friselina, elásticos, agujas e hilos para que desde los talleres se confeccionen equipos de protección para los profesionales de la salud de nuestra ciudad que atienden en las salas médicas.



Autor: Redacción EcoDias