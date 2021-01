PARA VER Y CONSIDERAR Cine

Fecha: Martes, 19 Enero, 2021 - 00:00

Se ha reestrenado esta serie sobre las “Historias de la fotografía argentina en el siglo XIX”.



El 4 de enero la plataforma pública Contar incluyó en su catálogo la serie documental La huella en la imagen, que se había estrenado en el canal Encuentro en octubre de 2020 y recupera las primeras fotografías de la Argentina.

Esta descripción es demasiado escueta y no da cuenta de que se presenta no sólo la cronología de este tipo de registro -hoy considerado como el Noveno Arte-, sino también los testimonios de la fundación del país y de su sociedad, con todo lo claro y lo oscuro que eso ha conllevado.

Para hacerlo, Darío Schvarzstein -impulsor de la idea, fotógrafo y director- junto a su equipo va siguiendo el rastro de esas huellas-imágenes casi como detectives.

Detectives guiados por coleccionistas, historiadores y especialistas en el tema que con lupas y enguantados para no lastimar las láminas centenarias de cobre, cristal, papel y cartón, repasan cada detalle de las tomas y las relacionan con pinturas, mapas y grabados de la misma época, buscando descubrir lo que muestran, lo que sugieren y hasta lo que podrían ocultar.

Todo en ocho episodios de apenas 25 minutos cada uno: “Vivas y mueras”, sobre la llegada de las primeras cámaras al país y los daguerrotipos durante el periodo rosista; “El paso a la inmortalidad”, centrado en la figura del General José de San Martin; “Libro de rostros”, sobre el retrato personal y familiar y en particular el reconocible uso del formato “carte de visite”; “El teatro de la guerra”, con crudelísimas imágenes de la Guerra de la Triple Alianza; “La invención del pasado I y II”, ambos episodios dedicados a la cobertura oficial de la llamada Conquista del Desierto; “La cámara y el descubrimiento”, donde se muestran los primeros registros fotográficos enfocados a la ciencia y la investigación desde la inmensidad de los cielos hasta la pequeñez de las bacterias y finalmente, “Vistas y costumbres”, cuando ya cerca del siglo veinte los aficionados acceden a equipos y dejan testimonio de su hacer cotidiano y se acercan al registro artístico.

Historia fragmentaria porque se ha perdido más material del que se ha conservado -buena parte ha sido rescatado literalmente de rincones oscuros o de la basura-, algunas veces titulado con la mayúscula del retrato de próceres y políticos u otras con la minúscula de seres anónimos, que interpelan a través del tiempo sobre alegrías y tragedias apenas entrevistas.

Las luchas entre unitarios y federales, la civilización y la supuesta barbarie, los paisajes abiertos, la vida privada, los álbumes familiares, la estereoscopia como predecesora del entretenimiento, el comienzo del fotoperiodismo y el arte, en albuminas desvaídas e invaluables.

Un ciclo que permite acercarse y descubrir el pasado compartido, disponible online y sin costo alguno en Contar.



Ficha técnica

Dirección: Darío Schvarzstein. Guión: Roberto Barandalla, Darío Schvarzstein. Edición: Manoel Hayne, Sebastián Wainstein, Darío Schvarzstein. Música Original: Juan Ignacio Bouscayrol, Leandro Pugliese. Origen: Argentina - 2020.



Autor: Redacción EcoDias