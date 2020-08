EMPRENDIMIENTO Sociedad

Fecha: Miércoles, 19 Agosto, 2020 - 00:00

Bajo el concepto de cuidado del medio ambiente, belleza natural y satisfacción por el uso de lo que proviene de la madre Tierra, Sukha surge en agosto de 2018 de la mano de Melina Galeano.



A poco de cumplir 2 años de emprendimiento, su creadora define a la cosmética natural como aquella que se elabora a partir de ingredientes de origen natural, que en gran porcentaje o su totalidad provienen del reino vegetal.

“Sukha surge como fusión de la carrera que seguía, Farmacia y lo que actualmente hago, practicante y profesora de yoga. Se une la elaboración de productos con materia prima -lo cual llamo alquimia- con mi interés por las plantas medicinales en fusión con el cuidado del cuerpo como vehículo del sí mismo. De eso resulta Sukha, palabra que en sánscrito, significa ´lo más satisfactorio de la vida´”, cuenta Galeano.

“Comencé a usar los productos naturales y a tomar talleres para su elaboración. Busqué información para elaborar mis productos y luego mi familia y amigos comenzaron a pedir que les venda a ellos y a raíz de esto surgió esto de producir para vender”.

Este tipo de cosmética refleja la belleza natural de cada persona y además, cuida el medio ambiente, porque no se utilizan productos químicos que puedan alterarlo. Esta decisión tiene aspectos positivos y negativos. Por un lado, al no tener productos químicos la durabilidad es menor, por lo que no hay que producir en grandes cantidades; lo que suma es que constituye una forma de cuidar al planeta utilizando y reutilizando materia prima que provee y de cuidar la salud al incorporarle sustancias naturales a nuestro cuerpo.

“En general los productos tienen una vida útil de 3 a 6 meses de conservación. Las formulaciones que llevan conservantes utilizan conservantes naturales o vitamina E”, asegura. Luego analiza la interacción de las personas con este tipo de cosmética, “si bien hay una tendencia a inclinarse a este tipo de productos, sobre todo de cosmética natural vegana, también hay una resistencia por parte de la gente que le cuesta tener cambios de hábitos y continúan con los productos industriales, o personas que compran todo en supermercados porque les resulta más fácil”.



PARA SUMAR AL BOTIQUÍN PERSONAL

Los productos de Sukha son shampoo sólido o líquido para distintos tipos de cabello, acondicionador para el pelo, bálsamos labiales, desodorante en pasta con propiedades bacteriostáticas, crema para distintos tipos de piel, jabones y pasta dental totalmente natural. Los productos son muy simples de utilizar y se los puede encargar por mensaje a las redes sociales Instagram sukha_cosméticanatural o Facebook Sukha Cosmética natural. También al WhatsApp 291470-0869.



Autor: Redacción EcoDias