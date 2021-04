CONCEJO DELIBERANTE Locales

El año pasado no funcionó y están en lista de espera algunos pedidos de ciudadanos y ciudadanas para hacer uso de este servicio.



La concejala Gisela Ghigliani, presidenta del bloque Frente de Todos (FDT), informó que la Banca 25 no funcionó el año pasado y que todavía no se planteó una propuesta de funcionamiento de la misma. Su implementación está en manos de la Presidencia del Concejo Deliberante. “En la próxima reunión de labor, donde nos encontramos con los presidentes del bloque de Cambiemos y del Concejo Deliberante haré la consulta para saber si el oficialismo prevé ponerla en práctica”, detalló.

Ghigliani señaló que a inicios del 2020 presentaron un proyecto de Ordenanza para la realización telemática de las sesiones, de los encuentros por comisiones e inclusive la Banca 25. Esto no avanzó y por lo tanto no funcionó el año pasado.

“Mientras sigamos con la actual realidad epidemiológica, seguiremos sin público pero creo que se podría llamar a una o dos personas antes de la sesión, grabarlo e incluir en el espacio de la sesión del Concejo”, remarcó la médica. Para esto es necesario que la Presidencia del Concejo establezca una propuesta normativa de funcionamiento.

El Concejo Deliberante sesiona el segundo y cuarto jueves de cada mes. La concejala admitía que no está como una temática a ser tratada, por lo cual asumió el compromiso de realizar la consulta ya que existen pedidos de la ciudadanía para hacer uso de la Banca.



CÓMO ACCEDER

De acuerdo a la normativa vigente, cualquier ciudadano o ciudadana bahiense puede presentar un pedido con anticipación. Solo debe indicar sus datos personales y la temática que desea desarrollar en una sesión ordinaria del Concejo Deliberante apelando al uso de la Banca Concejal 25. Estos pedidos son recepcionados por las comisiones correspondientes, luego se votan y se informa a la persona interesada la fecha para su presentación.



