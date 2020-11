ALERTA SANITARIA Salud

Fecha: Lunes, 16 Noviembre, 2020 - 00:00

Comienza el calor y el mosquito Aedes Aegypti vuelve a retomar un mayor protagonismo, fundamental por los peligros que conlleva.



“En la ciudad se está trabajando desde el 2009, se iniciaron los trabajos desde el área de Gestión Ambiental y de Salud del municipio viendo toda la gran epidemia que habíamos tenido ese año. Tuvimos otra gran epidemia en el año 2015, 2016 y después tuvimos años de tranquilidad y ya el año pasado hubo un importante brote y la Organización Mundial de la Salud anunció un nuevo pico epidémico para toda la región de América y en Argentina”, enunció Rozas Dennis, referente de los programas de Chagas y de Dengue en la ciudad.

La semana pasada se realizó la charla informativa virtual “Alerta Dengue Bahía Blanca, a un paso de caso autóctono” para profesionales de la salud de Bahía Blanca y la región. El conversatorio estuvo a cargo de la doctora Gabriel Rozas Dennis y la licenciada Myriam García en representación del ente municipal, así como la bioquímica Jorgelina Scuffi de la Región Sanitaria I. El objetivo fue concientizar y advertir sobre el plan de abordaje de la situación sanitaria.

“Este año estamos teniendo valores históricos nunca antes vistos. En todo el trayecto del 2020 hubo 659.360 casos confirmados y probables desde enero hasta septiembre según los últimos boletines. Es una situación que preocupa. Lo concreto que en Bahía Blanca no tenemos dengue autóctono pero está presente desde hace unos años el mosquito que lo transmite”, informó Rozas Dennis.

El trabajo mancomunado implica a la Secretaría de Salud, el equipo de Gestión Ambiental y Saneamiento Ambiental, las delegaciones del Municipio y los ciudadanos y las ciudadanas desde su autoresponsabilidad. “El pasto siempre tiene que estar cortito, las casas y los lugares públicos también porque si no le dejas a los mosquitos un lugar propicio para aparearse y reproducirse. Todo lo que junte agua se constituye en un criadero”.

Con el advenimiento de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, el plan de acción local disminuyó su incidencia territorial pero continua con amplia presencia en las redes sociales continuando con capacitaciones y medidas de prevención sanitarias. Los controles focales continúan bajo los protocolos correspondientes, casa por casa en los barrios bahienses pero sin entrar a los hogares sino más bien dirigiéndose a informar a vecinos y vecinas sobre la situación.



Lo que hay que saber

La forma más efectiva de controlar a los mosquitos, es eliminando el agua de todo recipiente, juguete, neumático, canaleta, u otros objetos similares que puedan convertirse en criaderos artificiales de estos insectos. Es importante destacar que el dengue no se contagia de persona a persona.

En este sentido, el director del Grupo de Estudios de Mosquitos de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Nicolás Schweigmann, apeló a un cambio cultural y a ser observadores ambientales. El especialista remarcó la necesidad de generar programas a largo plazo. "En invierno están los huevos, que no se pueden mover. Habría estado genial que ahí se hablara de prevención para evitar que esas poblaciones surjan en primavera y verano. Los programas deben contemplar aspectos como diseños curriculares en las escuelas, que se enseñe el ciclo de vida del mosquito. Es ridículo que no exista. Justamente porque eso no existe y porque se hace campaña cuando ya es tarde, invitamos a que entre el virus".

También agregó la importancia de ubicar dónde hay agua en la casa, “por ejemplo si la heladera anda mal, la bandeja que está arriba de la bocha, del lado de atrás, puede acumular agua. Tu heladera puede transformarse en un criadero”. Es muy importante revisar los lugares como techos, dispensers, entre otros, para concretar la limpieza de los mismos.



MEDIDA NACIONAL

El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, reveló cómo se va a realizar la nueva campaña nacional contra el dengue, a la vez que expuso las acciones para evitar la propagación del mosquito transmisor. En Argentina se implementará una estrategia planificada que constará de tres pilares: un pilar preventivo, uno de control y el último de contención.

“En el pilar preventivo hay que fortificar la educación comunitaria, dado que la estrategia se basa fuertemente en el compromiso y las acciones que pueda llevar adelante la comunidad, de manera organizada, para reducir la presencia de recipientes que se comporten como potenciales criaderos del mosquito transmisor”, dijo Costa.

El punto más importante es el saneamiento ambiental y las rondas sanitarias de descacharrización que se realicen mediante las fuerzas sumadas de personal de Nación, provincias y, esencialmente, de los municipios. Como así también la vigilancia epidemiológica de los casos. El equipo de salud se dirige al lugar en donde reside el caso, se hace una búsqueda activa de pacientes febriles, con dolor de cabeza o dolores musculares fuertes, con erupción cutánea y, ante la detección, se realizan los diagnósticos y tratamientos.





Autor: Redacción EcoDias