Fecha: Lunes, 16 Noviembre, 2020 - 00:00

La pandemia marcó un punto de inflexión en 2 Museos e invitó a quienes sostienen el espacio a repensar cómo el museo debería intervenir en el contexto actual, sin perder su esencia y filosofía identitaria.



Una nueva forma de interacción con la comunidad emergió bajo las plataformas digitales de comunicación y desde el personal del museo entienden la necesidad de apelar al compromiso social y a la reflexión sobre cómo será la construcción de esos vínculos y la reciente manera de incidir en la Cultura bahiense.

Desde el comienzo del confinamiento, la sede de 2 Museos, ubicada en Sarmiento 450 permanece temporalmente cerrada para garantizar la salud pública, tanto de visitantes como de trabajadores. Por el momento, el equipo de trabajo planifica y organiza sus actividades de forma remota y no saben cuándo volverán a estar de forma presencial en el museo y cómo ni en qué momento será la apertura al público.

“Nos impactó muy fuerte porque estábamos en un programa de Museo en estos últimos dos años de trabajar en los barrios, de estar en contacto con distintas comunidades ya sea yendo nosotros o viniendo de los barrios a los Museos o hacer distintas prácticas, proyectos todo eso se vio muy limitado”, expresó el director de la entidad municipal, Christian Díaz.

La propuesta y su apertura a la comunidad se encuentra en un proceso de reflexión. “Recitales, danza, teatro y demás todo eso se nos canceló por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Toda nuestra manera de pensar un museo como punto de encuentro, como transformador social se nos vio limitado a algo que no se supera con una mirada casi naif, seguimos en contacto desde lo digital y lo resolvemos. La verdad que no es así porque no hay en todos los hogares la posibilidad de tener internet o equipamiento para poder trabajar”.



Llegar al público

Díaz destacó el trabajo anual transversal realizado en conjunto con establecimientos educativos y comentó que en la actualidad están construyendo de forma digital y dentro de las posibilidades existentes, un trabajo mancomunado con escuelas secundarias un proyecto sobre derechos humanos que imaginan que podrán inaugurar el próximo año. Además, reseñó que “la muestra se sigue armando lentamente; de hecho perdimos algo importante que es el contacto directo del equipo de trabajadores del museo con los pibes y las pibas de las escuelas. Entonces nos vinculamos con los docentes y ellos les transmiten las actividades, las reflexiones, los pensamientos”.

“Lo que pasa que la realidad de las escuelas hoy en esta pandemia hace que no todos los alumnos puedan acceder de la misma manera hay una cuestión de inequidad visiblemente más grande entonces eso nos hace repensar los proyectos que teníamos este año y a la vez surgió justamente repensarnos como museo, ¿qué somos?”, explicó Díaz.

“Estamos constantemente en este momento repensándonos y permitiéndonos la prueba, el error, la búsqueda junto con docentes de escuelas secundarias, con dos sedes de Envión para ver cuáles son las complicaciones y de qué manera podemos estar presentes que es este punto vital que tienen los Museos que es el estar y que no sea meramente como pasó al principio de la pandemia que parecía que teníamos que ser de divertimento y punto”, sostuvo. Los museos que cerraron en marzo no serán los mismos. Mientras tanto, generan propuestas sin perder la reflexión y el diálogo conjunto.



Autor: Redacción EcoDias